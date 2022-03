Haute-Garonne - La Foire Internationale de Toulouse en grand, du 9 au 18 avril 2022 au MEETT

Après une première édition de transition au MEETT en septembre dernier et dans un contexte sanitaire encore perturbé, la Foire Internationale de Toulouse retrouve ses couleurs printanières. Première manifestation économique de la région Occitanie, elle comptera deux fois plus d’exposants qu’en 2021. La Grande Roue, l’Arena eSport qui s’étendra sur 1200 m², le Village des Sports, les nouveaux secteurs Innova’Toulouse et Green Village… tant de temps forts qui rythmeront ces dix jours. Cet évènement sera également l’occasion unique d’aller à la rencontre d’experts, de découvrir les dernières tendances du quotidien et de trouver de bonnes affaires. Grâce au tramway, les visiteurs pourront désormais accéder directement au MEETT et ainsi, se déplacer en mode doux.

Tout pour la maison

Parce qu’elle est le reflet des nouvelles tendances de la société, la Foire Internationale de Toulouse propose des rendez-vous immersifs aux visiteurs pour la réalisation de leurs projets. Aménager ou décorer, découvrir les dernières tendances, profiter de bonnes affaires, tout en savourant les spécialités locales ou internationales : chacun peut flâner entre l’esplanade extérieure et les halls du MEETT à la rencontre de plusieurs centaines d’exposants. Conception, décoration ou encore économie d’énergie, les professionnels de l’aménagement et de l’amélioration de l’habitat apporteront toutes les solutions pour la maison, de la cuisine à la salle de bain, en passant par la piscine, l’isolation et le chauffage.

Entre nouveautés et valeurs sûres, l’édition 2022 séduira jeunes et familles !

Le Village des Sports mobilise, cette année encore, tous les acteurs sportifs du territoire. Le Comité Régional Olympique Sportif Occitanie propose un nouveau programme d’animation riche de nombreuses initiations sportives : baptême de plongée, mini-tennis, quilles, arts martiaux,…

Fort du succès de sa première édition en septembre dernier, le Green Village s’installe pour 5 jours, confortant une demande de consommation responsable. Aux côtés de boutiques de mode, d’accessoires, de recyclage ou de design, de nombreuses animations sont proposées, telles que la création de lingettes démaquillantes, de sacs de course, la customisation de jean ou encore la création de jeux en bois géants. Du jeudi 14 au lundi 18 avril 2022.

Coiffure, réflexologie plantaire, médecine chinoise, hypnose, kinésiologie, massage, sophrologie, reiki mais également soins en santé humaniste, bilan allergique, coaching… autant de disciplines à découvrir en s’accordant une pause cocooning sur l’espace Bien-Être & Beauté de la Foire. De 10h30 à 19h tous les jours et jusqu’à 20h les soirs de nocturnes.

L’Arena e-sport by 100% Radio : la Foire Internationale de Toulouse propose 10 jours d’esport, de gaming et de fun pour jouer gratuitement aux jeux phares du moment tels que FIFA, Smash et Fortnite, mais également participer à des tournois accessibles à toute la famille. Cet évènement est l’occasion de découvrir l’e-sportVR en immersion totale grâce aux plateformes de réalité virtuelle : les danseurs amateurs pourront se lancer sur le dance-floor de la zone Just Dance et tenter de remporter des cadeaux et des places de concert.

INNOVA’Toulouse : pour la première fois, la Foire Internationale de Toulouse accueille un espace regroupant une dizaine de startups toulousaines axées foodtech, technologies et développement et proposant des produits ou des services destinés au grand public. Les visiteurs sont invités à élire leur startup coup de cœur afin qu’elle puisse exposer gratuitement lors de la prochaine édition de la Foire. Du samedi 9 au lundi 11 avril 2022.

La Brocante de la Foire propose au public de venir chiner des pièces exceptionnelles et de profiter des conseils des professionnels de Troc Union qui estiment les objets sur présentation de photos.

En accès gratuit, la Grande Roue de la Foire offerte par Toulouse Métropole permet de prendre de la hauteur et d’admirer le MEETT et ses environs depuis le ciel durant toute la durée de la Foire.

La traditionnelle Vitrine Magique de la Foire et ses cadeaux , en partenariat avec Toulouse FM, séduira les visiteurs avec ses lots exceptionnels à remporter tous les jours grâce au grand jeu-concours. À la clé, une voiture Toyota Aygo X. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur les bornes interactives situées dans le hall 4. Tirage au sort chaque soir à 18h30 et à 21h30 les soirs de nocturnes.

Plus d’informations : www.foiredetoulouse.com

LES BONS PLANS

2 soirées nocturnes proposées jusqu’à 22h pour prolonger la Foire les mardi 12 et vendredi 15 avril au rythme des Bandas !

2 journées gratuites à ne pas manquer !

Le mercredi 13 avril pour les femmes

Le jeudi 14 avril pour les seniors (de +65 ans)

La garderie de la Foire est gratuite et encadrée par des animateurs qualifiés pour les enfants de 3 à 10 ans, les week-ends, les mercredis et le lundi de Pâques, afin que les parents puissent flâner en laissant leurs enfants s’amuser en toute sécurité.

La billetterie en ligne sur le site www.foiredetoulouse.com pour profiter d’un billet coupe-file et d’un tarif attractif.

LES INFOS PRATIQUES