Mèze - Eclairage public : vers une modernisation du réseau

Des dysfonctionnements de l’éclairage public se sont récemment produits sur la commune, notamment sur le Chemin des Costes et le quartier de la Raze.

Ces problèmes sont consécutifs aux fortes intempéries des derniers jours et à un réseau d’éclairage par endroits vieillissant.

Tout est mis en œuvre par les services municipaux pour y remédier dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, la Ville de Mèze vient de lancer une étude avec Hérault Energie afin d’élaborer un programme de modernisation globale du réseau d’éclairage public de la commune. Objectif : doter Mèze de candélabres plus performants, plus fiables et plus économes en énergie.