Sérignan - Début des travaux rue Marie Curie à Sérignan

La rue Marie Curie va être totalement refaite. Les travaux ont débuté ce jour et devraient durer 4 mois.

Cette rue longue de 470 mètres passera à sens unique. Elle sera ponctuée de plusieurs stationnements et fera la part belle aux piétons avec des espaces verts et des trottoirs agréables. Sont prévus également le mise en place de grilles à grand engouffrement pour rendre plus performant le réseau pluvial, l’enfouissement des réseaux Telecom, du mobilier urbain de qualité, et un nouvel éclairage urbain économe.

Au vu de la longueur de la rue, les travaux s’effectueront en 3 phases, qui nécessiteront chaque fois la mise en place de déviations de la circulation.

La rue Marie Curie va donc venir rejoindre la liste des axes majeurs entièrement refaits ces dernières années, comme la rue Pascal Piazza ou encore la Rue de l’Égalité.

Le coût des travaux est de 614 120 euros.