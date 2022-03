Tarn et garonne - Le centre de vacances Danielle Casanova lance sa saison 2022

Les membres du conseil d’administration de l’association du centre de vacances Danielle

Casanova se sont réunis ce weekend pour préparer la nouvelle saison. Comme elle le fait

depuis plus de 70 ans, cette association historique du Tarn et Garonne va permettre cette

année encore à des centaines d’enfants de découvrir les joies des plages de Labenne

Océan dans les Landes.

Tous les 3 ans, l’association doit obtenir la validation de la commission sécurité de la

préfecture des Landes afin de pouvoir continuer à accueillir des groupes d’enfants. « Les

travaux et mise aux normes nécessaires pour obtenir l’approbation de la commission

sécurité ont demandé une forte mobilisation de la part des bénévoles de l’association et ont

engendré beaucoup de frais », explique Eric Couderc, président de l’association. « Nous

sommes heureux d’annoncer que notre centre de vacances a répondu à toutes les

obligations nécessaires et nous allons accueillir les premières classes découvertes dès la

fin-mars jusqu’en juin », abonde le président.

Autre point important à l’ordre du jour, la trésorerie demeure un souci permanent pour cette

structure associative. « Nos ressources proviennent essentiellement des paiements des

séjours, de l’aide de la CAF et des subventions attribuées par la Région Occitanie et le

département de Tarn et Garonne », détaille Rodolphe Portolès, trésorier de l’association.

Des discussions sont par ailleurs en cours avec d’autres collectivités et institutions pour

essayer de trouver de nouveaux financements, notamment sur les questions de rénovation

énergétique et de développement touristique.

Enfin, le conseil d’administration a validé les dates et tarifs officiels des traditionnelles

colonies de vacances organisées en juillets. Petite nouveauté cette année un « camp ado »

sera également organisé en août. Colo 6 – 8 ans et 9 – 11 ans, du 10 au 18 juillet et du 19

au 27 juillet : 360 euros, du 10 au 27 juillet : 648 euros. Camp Ado 12 – 15 ans, du 10 au 18

juillet, du 19 au 27 juillet, ou du 17 au 25 août : 432 euros, du 10 au 27 juillet : 780 euros.

Des aides et participations de la CAF et de la JPA sont mobilisées si possible lors de la

constitution du dossier. Pour tout renseignement : www.centrecasanova.fr,

asso@centrecasanova.fr, 0559454212 ou 0610856037.