Béziers - Stop Corrida ! Samedi 19 mars, de 16h30 à 18h30

Le COLBAC se mobilise une nouvelle fois pour dire stop aux corridas :

Samedi 19 mars, de 16h30 à 18h30

Au niveau du rond-point situé sur la D28 - route de Bessan, à l’entrée de la zone commerciale la Giniesse (devant le magasin Jardiland)

Rejoignez-nous ! Action statique, déclarée et autorisée par la préfecture, tenue de visuels et banderoles.

Les militants du Comité de Liaison Biterrois pour l’Abolition des Corridas dénoncent sans relâche les actes de cruauté dont sont victimes les taureaux lors des corridas. Ils réclament la fin des spectacles sanglants qui génèrent de grandes souffrances pour les animaux qui en sont victimes et nuisent à l'image de Béziers. Ces spectacles anachroniques et barbares ne prennent pas en compte l'évolution des mentalités et de la sensibilité de la population à la cause animale.

Lors des corridas, c'est pour divertir des spectateurs que des animaux sont placés dans des situations de souffrances extrêmes : pendant vingt minutes, un taureau est délibéremment blessé par des hommes qui le provoquent, le harcèlent, plantent et enfoncent dans son corps divers instruments tranchants (pointe d'acier, banderilles harpons). Exangue et à bout de souffle, l'animal est achevé à l'épée et au poignard.

Pour les opposants et la présidente du COLBAC, Sophie Maffre-Baugé : « Se divertir autour de la souffrance animale, c'est injustifiable. Il y suffisamment de violences et de sang versé dans le monde. Notre humanité s’exprime aussi dans la considération que nous avons pour les animaux et dans notre volonté de lutter contre toutes les formes de violence à l’égard de tout être vivant sensible "

Infos : https://colbac.info/