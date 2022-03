Mende - Conférence publique de Jean-Paul Ollivier le 25 mars prochain

La ville de Mende a l’honneur d’accueillir Jean-Paul OLLIVIER, dit « Paulo-la-Science », surnom affectueux donné par le journaliste sportif Gérard HOLTZ, en l’honneur de son érudition en matière de cyclisme et de patrimoine. Il donnera, le vendredi 25 mars à 17h30 au 2e étage de l’Espace événements Georges-Frêche, une conférence publique durant laquelle il reviendra sur son riche parcours professionnel.

Né en 1944 à Concarneau (Finistère), Jean-Paul Ollivier est entré en 1961, à l’âge de dix-sept ans et demi, dans le journalisme. Ses connaissances du sport le conduisent tout naturellement vers le journalisme sportif et c’est au bimensuel « Vélo-Journal » - qui vient de se créer - qu’il effectue ses débuts. En 1964, dans le cadre de ses obligations militaires au titre de l’assistance technique, il effectue son premier journal parlé à Radio Djibouti. Se Spécialisant en politique internationale, il poursuit sa carrière à « Télé Djibouti » où il présente le journal télévisé. En 1968, il est nommé à la station O.R.T.F. de Rennes – future FR3 avant qu’un poste de reporter lui soit offert en 1975 au service des sports d’Antenne 2. A partir de cette date, il est reconnu comme le spécialiste de l’histoire sportive, couvrant la plupart des grands événements sportifs mondiaux, notamment les Jeux Olympiques, et surtout le Tour de France - dont il sera l’un des spécialistes les plus éminents.

Durant « la Grande Boucle », il devient ainsi, lors des retransmissions, le « Monsieur Patrimoine » du Tour. Outre ses fonctions à la Télévision, Jean-Paul Ollivier est un homme de lettres prolifique.

Il a publié plus de cent ouvrages à caractère sportif, historique et touristique, dont plusieurs évoquent la vie du général de Gaulle, le Tour de France mais aussi de célèbres coureurs cyclistes.

En 2014, Jean-Paul Ollivier a fêté ses 70 ans, ses 50 années d’audiovisuel et a accompli 40 Tours de France.

Rendez-vous le 25 mars à 17h30 à l’Espace événements Georges-Frêche pour écouter ce grand monsieur du paysage audiovisuel français !