Lot - Marie Piqué et Henry Brin mobilisés pour l'inclusion des personnes en situation de handicap

Le conseil régional d’Occitanie est mobilisé pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Leur inclusion en termes d’emploi, mais également en matière d’accessibilité. Pour traduire cette volonté d’inclusion universelle, la Présidente Carole Delga a nommé une vice-présidente aux solidarités, la conseillère régionale du Lot Marie Piqué, et un conseiller régional spécifiquement délégué au handicap, Henry Brin, élu régional du Gard.

Sur la période 2018 – 2021, le conseil régional d’Occitanie a répondu à son ambition de contribuer à un territoire solidaire favorisant l’inclusion de tous et toutes, en mettant en œuvre son « 1er plan d’actions transversal Région Occitanie 2018-2021 pour la prise en compte des handicaps ».

*Vous en trouverez tous les détails ici : https://www.laregion.fr/Plan-Action-Handicap-2018-2021

« Un travail collaboratif et citoyen, piloté par la Direction des Solidarités et de l’Egalité, qui a permis de synthétiser les diverses actions mises en place par les directions de la Région, tout en prenant en compte les avis des acteurs associatifs et professionnels représentatifs du handicap dans notre région », a déclaré la vice-présidente Marie Piqué.

Une des actions majeures de ce plan a conduit à l’élaboration d’un manuel pour une meilleure qualité d’usage des bâtiments publics neufs. Au-delà de la simple mise en accessibilité règlementaire, la qualité d’usage permet le développement du bien-être, du confort et de la sécurité pour tous et toutes. Ce manuel a été lancé officiellement en fin d’année 2021

*Vous trouverez tous les détails sur ce manuel en cliquant sur le lien suivant : https://www.laregion.fr/Construire-des-batiments-neufs-praticables-par-tous-les-citoyens-et-toutes-les

« À partir des obstacles les plus récurrents identifiés par les usagers et usagères en situation de handicap, l’idée a été d’établir des préconisations, non exhaustives, en 12 fiches pratiques, accompagnées d’un livret qui reprend les notions incontournables à prendre en compte dans tout processus de construction comme la nécessité d’instaurer un dialogue en amont entre tous les acteurs concernés », a expliqué le conseiller délégué au handicap Henry Brin.

C’est dans ce cadre que Mme Piqué et M. Brin ont entamé une tournée régionale des acteurs du handicap ainsi que des représentants des collectivités locales. Cette tournée a débuté ces 15 et 16 mars, par une rencontre des représentants de l’association Alise, gestionnaire du Cap Emploi 46 et des dirigeants de l’entreprise adaptée YMCA. Ils ont pu visiter les nouveaux locaux de Cap emploi et échanger sur les projets d’insertion en cours. Ils ont aussi visité les ateliers de travail de l’entreprise YMCA située sur Cahors, sous-traitant historique de la MAEC du Groupe Cahors et employeurs prioritairement de personnes en situation de handicap.

Accompagnés de Geneviève Lasfargues, conseillère régionale du Lot, ils ont ensuite rencontré le maire de Cahors Jean-Marc Vayssouze Faure. Président de l’association des maires du Lot et d’Occitanie, celui-ci s’est engagé à étudier de près ce manuel en vue d’une possible présentation lors d’un prochain congrès de l’AMF Occitanie.