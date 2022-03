Sète - La semaine dernière fût bien chargée pour le Campus Connecté de Sète !

Après avoir présenté le mardi 8 mars, ses nombreux atouts, auprès des élèves de terminale du Lycée Paul Valéry (Sète), nos collègues étaient au Centre Balnéaire Fonquerne le jeudi 10 mars pour une intervention auprès des joueurs de water-polo de « Sète Natation ».

Avant de recevoir le lendemain, les jeunes nageurs du même club, accompagnés de leurs parents. L’occasion de les informer sur les réelles opportunités offertes par ce dispositif, pour des personnes cherchant à concilier performance sportive et réussite éducative.

Pour rappel, ce lieu d’apprentissage innovant et convivial, labellisé par l’État, vous permet d’accéder à un large choix de formations à distance (DAEU, BTS, Licence, Master, Formations qualifiantes et certifications post BAC) et vous accompagne dans la réussite de vos études supérieures.