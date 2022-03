Cahors - Le PCF 46 solidaire du peuple Ukrainien

Plus que jamais nous devons aujourd’hui porter dans nos territoires, en France et en Europe un message de paix et de solidarité. Face au drame humain que vit aujourd’hui le peuple Ukrainien, la fédération lotoise du parti communiste a décidé d’apporter son soutien et de répondre à l’appel au don lancé par le Secours Populaire Français.

Ainsi, en compagnie des membres du bureau fédéral du PCF 46, Marie Piqué, conseillère régionale communiste du Lot et vice-présidente d'Occitanie, a remis ce matin un chèque de 500 euros aux responsables de la fédération lotoise du Secours Populaire, au nom de l’ensemble des militants du parti communiste lotois. Ce don viendra abonder le fonds d’urgence débloqué par l’association au niveau national pour venir en aide aux associations partenaires en Ukraine, en Pologne et en Moldavie, mobilisées face au déplacement des populations et à l’afflux de réfugiés fuyant la guerre.

Pour faire un don et soutenir le fond d’urgence du Secours Populaire: https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don