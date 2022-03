Sérignan - Votez pour le projet "Le littorel biterrois sous tous les plans !

Budget participatif de l'Hérault : Le littoral biterrois sous tous les plans !



Le département de l'Hérault lance son second budget participatif pour les associations du territoire.



L'association de Sauvegarde du littoral des Orpellières et du biterrois y a déposé son projet en faveur de la biodiversité.

Le littoral Biterrois un patrimoine naturel d'exception, connu pour ses plages de sable chaud, mais pas que !



Le littoral Biterrois est Terre de tradition, de modernité et d’accueil. Béziers Méditerranée est très attachée à son identité occitane et a su s’enrichir de toutes les diversités, tout comme les fêtes traditionnelles témoin d’une longue tradition humaniste et du bien vivre ensemble. Le littoral Biterrois est riche de milieux naturels subissant une forte pression de l'homme, comme les zones humides qui abritent près de 85% de la biodiversité de l'Hérault (soucre DREAL Occitanie).



Le budget va permettre l’acquisition de matériel pédagogique, d’observation et de suivi. Il servira aux actions d’éducation et de sensibilisation pour découvrir cette zone d’exception, faire évoluer les habitudes et les consciences et sensibiliser le public à sa fragilité. Il permettra des suivis scientifiques pour mieux connaître et protéger cet environnement naturel et la réalisation d’écopatrouilles d'information (sentinelle de la protection de la nature).

Vous avez jusqu'au 20 mars pour voter sur le site internet : https://jeparticipe.herault.fr/