Vauvert - Lancement de la saison taurine 2022, le programme est disponible !

Ce vendredi 4 mars 2022 à 19h à la salle Bizet s’est déroulé le lancement de la saison taurine en présence de Jean Denat, maire de Vauvert ; Bruno Pascal, adjoint délégué aux traditions et festivités et vice-président du Conseil départemental du Gard ; la commission taurine municipale ainsi que les clubs taurins. L’occasion pour les présidents des clubs taurins et membres de la commission taurine de présenter au plus grand nombre la programmation 2022 avec le détail des manifestations taurines.

« Après ces deux années de crise sanitaire où nous avons maintenu chaque fois que possible toutes nos manifestations taurines dans les rues et dans nos arènes Jean Brunel, nous espérons cette année pouvoir retrouver nos grandes journées qui portent haut les couleurs de nos traditions ! » Jean Denat, Maire de Vauvert.

Le programme complet est à retrouver dans le livret de la saison taurine disponible ci-dessous :