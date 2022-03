Salons TAF : l'équipe « Oh my Lot ! » au rendez-vous

Dans le cadre du programme d’attractivité « Oh my Lot ! », les acteurs du territoire – le Département, les communautés de communes, les chambres consulaires, Lot Tourisme, Pôle Emploi et la Région – continuent à se mobiliser pour mieux faire connaître le Lot et ses atouts, ainsi que l’accueil et l’accompagnement proposé aux futurs habitants. Ils participent aux salons TAF (Travail Emploi Formation) de Montpellier (9 et 10 mars) et Toulouse (16 et 17 mars), sur le nouvel espace « Bouger en Occitanie ». Une belle occasion de valoriser le département du Lot, ses opportunités professionnelles et sa qualité de vie !

Au programme sur le stand

Chaque année, de nombreux Français s’installent à la campagne. À la recherche de plus d’espace, de nature, ils aspirent à vivre autrement. Mais l’une des conditions sine qua non pour changer de région, c’est la garantie d’avoir un emploi sur place. C’est pourquoi l’équipe « Oh my Lot ! » va à la rencontre des actifs en quête de changement de vie aux salons TAF de Montpellier et Toulouse.

Sur le stand, les candidats à la mobilité pourront échanger avec le réseau accueil sur le territoire et ses atouts, l’accompagnement proposé ou encore les infrastructures (logement, petite enfance, scolarité, emploi, vie associative…). Pôle Emploi, partenaire du programme « Oh my Lot ! », sera également présent pour répondre aux questions sur les offres à pourvoir dans le Lot. Plus de 2200 offres d’emploiremontent actuellement sur le site choisirlelot.fr

« Notre rôle avec ce dispositif d’accueil « Oh my Lot ! » est de faciliter l’installation dans le Lot, en apportant des conseils personnalisés. Professionnellement parlant, cela passe par de la mise en relation avec des réseaux professionnels, de l’accompagnement dans les démarches de création et reprise d’entreprise etc » explique Christophe Proença, vice-président du Département en charge du tourisme et de l’attractivité.