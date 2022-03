Béziers - Un nouvel avion pour l'aeroclub

Voilà un grand élan de générosité comme on les aiment à l'aéroclub , ce n'est pas sans un petit pincement au coeur que notre ami pilote Henri Faruggio a remis officiellement les clefs et les papiers de son avion le sicile F-BRLU pour un euro symbolique que lui a tendu Jean-Luc .... Cet avion sera remis en état par le club RSA et il sera mis à disposition des pilotes qui souhaitent voler sur un avion à train classique , nous devrons bien sûr passer dans les mains d'un instructeur pour un lâché conformément au règlement du club ....

Bons vols sur F-BRLU ....

Notre aéroclub est maintenant doté de 2 DR 400 120 CV , 1 DR 400 160 CV , 1 PIPER PA 28 180 CV , 1 ULM SAVANNAH, 1 SICILE 100 CV et bientôt la mise en service de l' Océanair 180 CV en construction....