Nîmes - Guerre en Ukraine - Franck Proust va demander le vote d'une aide exceptionnelle

« Devant la situation tragique que vit actuellement le peuple ukrainien, en pleine guerre contre la Russie, nous voulons exprimer notre soutien, nos pensées, mais aussi agir concrètement et en responsabilité. C’est dans cette perspective que lors du prochain Conseil communautaire, je soumettrai au vote du Conseil une aide exceptionnelle de 10.000 euros à La Croix-Rouge pour venir en aide à la population victime de la guerre. En effet, cette structure est présente sur le terrain au plus près des populations pour leur venir en aide le plus rapidement et le plus efficacement. Dès le début de l’invasion, j’ai demandé aux services de l’Agglo d’éclairer l’Hôtel communautaire aux couleurs du drapeau ukrainien afin de montrer le soutien de Nîmes Métropole. » Franck Proust, Président Nîmes Métropole