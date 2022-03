Sète - Rendez-vous pour la 6e édition de l'Oursinade, les 11 et 12 mars à Sète

Trois ans que nous attendions le retour de cet événement gastronomique, très populaire. Après l’annulation des éditions 2020 et 2021, en raison des contraintes sanitaires liées aux différentes vagues de l’épidémie de Covid, nous sommes heureux de pouvoir enfin proposer de nouveau en 2022, ce week-end convivial et gourmand, qui se déroulera Place Léon Blum, rue Gambetta et rue Alsace Lorraine, à Sète.

Des oursins mais pas seulement…

La grande guinguette à ciel ouvert, autour de l’oursin et des vins et produits du terroir, avait en effet connu un véritable succès lors de sa dernière organisation en mars 2019, en attirant plus de 16.000 personnes. 4.500 douzaines d’oursins avaient été englouties et 5.414 verres écoulés, soit une fréquentation en hausse de 28% par rapport à l’édition 2018.



Cette année, ce ne sont pas moins d’une trentaine d’exposants qui vous accueilleront tout au long de la manifestation qui démarrera vendredi 11 mars (de 18h à 23h) et se poursuivra samedi 12 mars (de 11h à 23h), dans une belle ambiance musicale. Les visiteurs que nous attendons nombreux, après ces périodes de privations, pourront se délecter de ce que le bassin de Thau offre de meilleur. Outre les oursins, stars de ces deux journées, plateaux de fruits de mers, brasucades de moules, tielles, beignets d’huitres, fritures de poisson à la plancha et autres spécialités locales, raviront vos papilles.

Une organisation au cordeau



Pour faciliter les achats de tickets, deux points de caisse aux couleurs de Sète agglopôle méditerranée seront disposés aux entrées de la manifestation : 6 € donneront droit à 3 tickets de « dégustation » de vins et 2,50 € à un ticket, parmi les nombreux producteurs viticoles du bassin de Thau, tous labellisés «Vignobles et Découvertes» (le verre sera offert). Les plateaux d’oursins, de coquillages et toutes les autres spécialités seront vendus directement sur les stands.

Depuis 2015, l’Agglopôle s’inscrit dans une démarche écoresponsable en sensibilisant les professionnels et les visiteurs à l'intérêt du tri sélectif. Et depuis la dernière édition, les producteurs se sont tous engagés à n'utiliser que du matériel recyclé et recyclable en amidon de maïs, bagasse et bois (verres, couverts, serviettes, barquettes et assiettes...).

Alors, bonne Oursinade à toutes et à tous, dans le respect de l'environnement, en attendant les Estivales de Thau, qui vous feront également découvrir tous les jeudis soirs de l’été, avec des amis ou en famille, la richesse inépuisable de nos vins et produits du terroir !