Occitanie - Mardi 1 mars 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 2191 hospitalisations en cours (-91) dont 226 en réanimation et soins critiques (-26) et on déplore 7029 décès à l’hôpital (+57 en 4j).

Peu à peu, les signes d’amélioration se confirment dans notre région. Le nombre de nouveaux cas baisse dans tous les départements et parmi toutes les tranches d’âge. En secteur hospitalier, la diminution des flux de patients est également progressive et encourageante pour tous. Pour autant, ces indicateurs sanitaires restent encore élevés.

La vigilance reste d’actualité.