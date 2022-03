Frontignan - Frontignan la Peyrade soutient l'Ukraine et son peuple

La guerre et l’invasion de l’Ukraine déclenchées par la Russie interpellent et inquiètent élus et citoyens épris de liberté et attachés aux valeurs de paix et de fraternité. En signe de solidarité et de soutien aux Ukrainiens, la municipalité, à l’image de nombreuses autres en France et à travers le monde, a décidé de hisser le drapeau bleu et jaune aux côtés des drapeaux français et européen qui flottent quotidiennement à l’Hôtel de ville.

« Nous sommes malheureusement face au plus important conflit armé enclenché sur le continent européen depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Je veux exprimer tout mon soutien et ma solidarité au peuple ukrainien et à toutes celles et ceux qui ont engagé la résistance face à cette agression contre leur nation.

Pour témoigner le soutien de notre municipalité à l’Ukraine, à sa souveraineté et à sa liberté, le drapeau ukrainien flottera désormai aux côtés des drapeaux français et européen, sur le fronton de notre mairie.

Si les collectivités étaient sollicitées pour soutenir le peuple ukrainien victime de la guerre, notre ville, dans sa longue tradition de solidarité avec les peuples, prendrait toute sa part. » a annoncé Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade.