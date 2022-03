Hérault - la Ligue contre le cancer et E.Leclerc renouvellent l'opération "Tous unis contre le cancer"

La Ligue contre le cancer et le Mouvement E.Leclerc reconduisent, pour la 19ème année, l’opération « Tous unis contre le cancer », du 12 au 27 mars 2022. Les dons collectés dans les magasins E.Leclerc sont indispensables pour la recherche contre les cancers pédiatriques et permettent de financer une grande partie du programme « Enfants, Adolescents, jeunes adultes et cancer » mené par l’association.

Les deux années de crise sanitaire ont eu des conséquences préoccupantes sur la lutte contre les cancers : retards de dépistages et complexification des parcours de soins ont eu des effets délétères les personnes malades et leur combat contre la maladie. Le cancer continue de toucher près de 400 000 personnes et cause 150 000 décès chaque année. On dénombre, de façon plus spécifique, plus de 2 500 nouveaux cas de cancer chez les enfants, adolescents et jeunes adultes chaque année, ce qui en fait la 2ème cause de mortalité chez les plus jeunes. La Ligue contre le cancer reste mobilisée malgré un contexte sanitaire compliqué pour aider, accompagner, soutenir et conseiller les personnes malades et leurs proches, tout en continuant de financer la recherche contre le cancer.

Comment participer à l’opération « Tous unis contre le cancer » ?

Du 12 au 27 mars, le Mouvement E.Leclerc et la Ligue contre le cancer organisent l’opération « Tous unis contre le cancer » afin de récolter des dons au profit de la Ligue contre le cancer. Les bénévoles de la Ligue contre le cancer - habillés aux couleurs de l’opération - seront présents en magasin pour expliquer aux donateurs l’utilisation et la gestion des fonds collectés. Ils distribueront des cartes de dons qu’il suffira de passer en caisse pour contribuer à hauteur de 2 euros minimum. Les clients payant en carte bancaire pourront réaliser un don directement via le terminal de paiement en arrondissant leur panier à l'euro supérieur. Enfin, ceux habitués à faire leurs courses avec le service E.Leclerc Drive, pourront également faire des dons en ligne, en ajoutant la carte de dons dématérialisée à leur panier.

2022 : la poursuite de la mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer

Le cap symbolique du million d’euros a une nouvelle fois été franchi, avec un total de dons culminant à 1 660 000 euros en 2021 (75% de la somme récoltée provient des clients de l'enseigne et 25% provient directement des magasins E.Leclerc). En 2021, plusieurs axes de recherches ont ainsi été poursuivis :

- La compréhension des cancers : pourquoi et comment cela arrive ? Quels sont les mécanismes ? Peut-on trouver des remèdes ?

- L’accès à l’innovation et effet des traitements : de nouveaux médicaments sont en phase de test pour évaluer leurs possibles effets

- Les effets et séquelles à long terme des traitements, pour améliorer la vie après le cancer

- Les facteurs de risque et de prévention

Ces cinq dernières années, plus de 15 millions d’euros ont été investis par la Ligue contre le cancer dans la recherche sur les cancers pédiatriques. L’opération « Tous unis contre le cancer » a contribué à plus d’un tiers de ce financement. Durant l’année 2021, ce sont 41 projets pour plus de 3,5 millions d’euros qui ont été menés par la Ligue contre le cancer. En raison du travail qu’il reste à faire pour vaincre la maladie, E.Leclerc et la Ligue contre le cancer renouvellent en 2022 leur partenariat. E.Leclerc réaffirme ainsi sa volonté de soutenir financièrement la Ligue contre le cancer, pour la 19ème année consécutive.

Cette année encore, “Tous unis contre le cancer” participera à donner un nouveau souffle à la lutte de la Ligue contre le cancer, notamment grâce à la recherche sur la prévention des cancers pédiatriques en :

- Travaillant sur les mécanismes de déclanchement et de progression de ces cancers afin de mettre au point des stratégies pour les bloquer ou les traiter

- Comprenant les représentations sociales des enfants et adolescents pour travailler sur la diminution des expositions aux facteurs de risque

- Prenant en compte les inégalités et spécificités sociales et culturelles dans l’élaboration des interventions.

E.Leclerc permet ainsi à la Ligue contre le cancer d’être le premier financeur de la recherche dans la lutte contre cette maladie, dont près de 400 000 nouveaux cas et plus de 150 000 décès sont déclarés chaque année.