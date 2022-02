Hérault - Le Parlement européen organise une session plénière extraordinaire le 1er mars

Le Parlement européen organise une session plénière extraordinaire le 1er mars

La Présidente du PE et les chefs des groupes politiques ont décidé de tenir une session plénière extraordinaire mardi 1er mars pour débattre de l'invasion russe en Ukraine.

Lors d'une réunion extraordinaire de la Conférence des présidents, la Présidente Metsola et les chefs des groupes politiques ont décidé d’organiser une session plénière extraordinaire à Bruxelles mardi 1er mars à partir de 12 heures. Les députés débattront de la réponse du Parlement à l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février et adopteront une résolution connexe.



Jeudi 24 février, la Conférence des présidents a condamné, dans une déclaration, l'attaque russe contre l'Ukraine dans les termes les plus forts possibles et a qualifié l'invasion d'injustifiée et d’illégale. Les députés ont affirmé que l’Ukraine était une nation indépendante et souveraine et que son intégrité territoriale n'était pas négociable.

Illustration : https://pixabay.com/photos/european-parliament-strasbourg-flags-1274765/