Nîmes - Vif succès pour le RTS live de Nîmes !

RTS LIVE NIMES : SOPRANO, TAYC, et une dizaine d’artistes ont enflammé la salle PALOMA



1300 auditeurs, de toute la région, mobilisés pour une soirée festive en famille.

Véritable réussite pour le grand retour du RTS LIVE post crise sanitaire. La salle Paloma à Nîmes était comble, du début à la fin du spectacle : Près de 4 heures de show inoubliable...



1300 invités trépignaient d’impatience depuis des semaines dans l’attente de ce nouveau concert-événement de la radio musicale indépendante RTS. Ils étaient tous réunis : parents, enfants, ados, grands-parents, … pour faire la fête ensemble : chanter, danser, s’amuser et applaudir chaleureusement tous les artistes du plateau : Soprano, Tayc, Flo Delavega, Lucenzo, Mosimann, La Zarra, Minelli, Robin, Philippine, Petit K et les invités surprises.



De la musique live, des émotions positives, rien de mieux par les temps qui courent pour rendre la vie plus belle. Le public était chaud et bien décidé à profiter de ce moment unique.



Dès 20h, les danseuses du RTS Live ont enflammé la scène accompagnées de Nico, l'animateur RTS . L'ambiance installée, Mosimann, l'un des DJ français les plus doués au monde, a débuté le show.



Puis, fidèle à son ADN, RTS a fait découvrir au public des artistes émergents de la scène française :



Robin, remarqué l'an dernier dans The Voice faisait son premier plateau radio,

Petit K , le vosgien a conquis le public en quelques secondes en mêlant chant, guitare et harmonica.



Philippine a proposé une jolie prestation alliant piano- voix remplie d'émotions avec tableau chorégraphié plein d'énergie.



La soirée s’est ensuite emballée avec les tubes ensoleillés de Flo Delavega, l'ambiance latino survoltée de Lucenzo et son DJ (le montpellierain DJ R'an) et les sons dance de la star internationale Minelli qui faisait ses premiers pas sur une scène française.



"Taycki, Taycki, Taycki"... le public ne tenait plus en place... Aux alentours de 22h30, le phénomène Tayc et son Afro love a débarqué. Accompagné de ses danseuses, l'artiste a embarqué le public dans une ambiance chaloupée très « caliente ». A chaque déhanché les fans hurlaient....



Enfin Soprano a envoyé les auditeurs d’RTS dans les étoiles avec ses plus gros tubes repris à tue-tête par le public et un show énergique plein d’humour, d'amour et de bonne humeur.



Une soirée conclue par de nombreuses surprises à l'artiste préféré des français à l'occasion des 20 ans de la sortie de son premier album (à l'époque avec son groupe, les Psy4 de la Rime).



RTS avait préparé une vidéo rassemblant des dizaines d'anonymes de tous âges se mettant en scène sur l'un des derniers succès de l'artiste, la chanson "Dingue" . L'intervention des élèves de l'école sétoise Jean Macé a particulièrement ému l'artiste marseillais .



RTS avait également invité de jeunes chanteurs à rendre hommage à Soprano en interprétant ses plus grands Succès : Vay (Ex demi finaliste de The Voice), Mathias Monteiro, Maxime Cayuela (Ex The Voice Kids) et le groupe nîmois VSO.



Les danseuses de l'école Heavy Danse de Pézenas, devenu au fil des années les danseuses officielles des RTS LIVE sont enfin remontées sur scène pour remettre à Sopra un cadre contenant l'ensemble de sa discographie et sur lequel on pouvait lire "Soprano, depuis 20 ans, de génération en génération, MERCI"



Un vibrant hommage à Soprano qui restera à coup sûr gravé dans sa mémoire.

Merci à tous d’avoir partagé ce moment avec nous et de nous avoir transmis cette belle énergie.

Pour tous ceux qui n’étaient pas présents : séance de rattrapage sur nos réseaux sociaux : RTS LA RADIO DU SUD avec les meilleures vidéos et photos de la soirée.