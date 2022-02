Gard - Un air de Camargue soufflera sur Paris du 26 février au 6 mars !

La Communauté de communes Terre de Camargue part à la conquête de Paris à l’occasion du Salon international de l’agriculture, aux côtés de l’association des éleveurs de chevaux de race Camargue et de producteurs locaux. Point d’orgue, une soirée dédiée à la Camargue sur le Rosa Bonheur-sur-Seine le 4 mars !

C’est tout l’esprit de la Camargue qui va souffler sur Paris durant ces 10 jours : sa culture, son histoire, son patrimoine, son sens de la fête, son authenticité, ses saveurs… rien ne manquera. Eleveurs de chevaux, viticulteurs, sauniers, producteurs, cuisiniers, tous ensemble, vont partager, donner à voir, faire déguster, faire rêver, donner envie… Terre de Camargue souhaite ainsi valoriser son territoire - Aigues-Mortes, Le Grau du Roi, Saint-Laurent d’Aigouze - dans son ensemble.

Le cheval, un emblème

Attachée à soutenir la filière équine, la Communauté de communes partage son stand avec les éleveurs de chevaux de race Camargue. Le salon est l’occasion de faire connaître auprès du grand public et des professionnels les manades et les pensions, de promouvoir les promenades et les circuits découverte.

Entre terre et mer, les produits du terroir à l’honneur

Terre de Camargue s’entoure également de plusieurs producteurs locaux. Les dégustations sauront convaincre les visiteurs du savoir-faire des artisans et de la richesse d’un terroir entre terre et mer : les sels et fleurs de sel des Salins du Midi, les vins Sables de Camargue (18 médailles en 2020 au Concours Général Agricole), le saucisson, les terrines et les rillettes de taureau de Camargue AOP de la Maison El Toro à Aigues-Mortes et du Syndicat AOP Taureau de Camargue, la brandade et la rouille de la Maison Enjolras au Grau du Roi…

Destination Terre de Camargue

A cette occasion, les visiteurs découvriront en avant-première le magazine destination « Terre de Camargue », réalisé en coopération avec les trois offices de tourisme. 36 pages qui rendent hommage aux beautés du territoire et qui livrent astuces et bons plans pour profiter toute l’année d’une région aux mille et une facettes, labellisée Grand Site de France ! Avec quelques 600 000 visiteurs, Paris sera une formidable vitrine pour la Camargue gardoise !

Salon international de l’agriculture, du 26 février au 6 mars, Paris Porte de Versailles : stand Camargue sur le pavillon 6 (équidés), face à la carrière équine.

Soirée Camargue sur le Rosa Bonheur-sur-Seine,

vendredi 4 mars 2022 à partir de 20h

Port des Invalides, Paris 7e

Profitant de la présence de la délégation Camargue au Salon de l’Agriculture, la Communauté de communes Terre de Camargue et le Rosa Bonheur organisent une soirée dédiée à la Camargue sur la célèbre guinguette Rosa Bonheur-sur-Seine.

Au menu :

Dégustation de produits locaux, en présence du chef Jean-Pierre Cazals

Rencontre avec les producteurs camarguais et les éleveurs de chevaux

Ambiance endiablée avec la Peña del Fuego, celle qui enflamme les fêtes votives, et DJ Set Numa « made in Grau du Roi »…

et de nombreuses surprises !

Le Rosa, l’esprit Camargue !

Fondée en 2008, Rosa Bonheur a participé au renouvellement de la guinguette à Paris par l’esprit festif et les bons produits de Camargue et d’Occitanie. S’inspirant du modèle de liberté et d’indépendance de l’artiste Rosa Bonheur, les guinguettes défendent un modèle de lieu où les gens et les genres se mélangent au son d’une programmation musicale éclectique incluant des activités culturelles et sportives (du foot à la pétanque...) que leurs équipes avant tout féminines et leurs chorales illustrent à merveille.

Il existe désormais quatre guinguettes Rosa Bonheur : au parc des Buttes Chaumont (Rosa Bonheur Buttes), sur le Quai des Invalides (Rosa Bonheur sur Seine), à Asnières-sur-Seine (Rosa Bonheur à l’Ouest) et sur une île du Bois de Vincennes (Rosa Bonheur à l’Est).

La soirée est organisée en partenariat avec : l’Association des éleveurs de chevaux de race Camargue, le Syndicat des vins Sables de Camargue, les Salins du Midi, le Syndicat AOP Taureau de Camargue, les Maisons El Toro et Enjolras et les riziculteurs de France.