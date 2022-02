Sète - Michel Garcia, un candidat engagé pour la 4ème circonscription de l'Hérault

Arpenter les terres, prendre le temps de semer, accompagner la croissance pour pouvoir récolter les fruits des efforts menés collectivement : le lien entre activités professionnelles et engagements politiques est naturel pour Michel Garcia, candidat aux prochaines élections législatives pour la 4ème circonscription de l’Hérault.

Installé depuis plus de 25 ans comme agriculteur sur Villeveyrac, Michel Garcia a rapidement pris des responsabilités au sein du monde agricole : représentant local des Jeunes Agriculteurs, puis responsable professionnel au sein de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, il est devenu responsable national des Marchés de Producteurs de Pays et du réseau Bienvenue à la Ferme au sein de l’Assemblée permanente des Chambres d’Agricultures.

Son engagement s’est poursuivi en tant qu’élu local cette fois, comme conseiller municipal de Villeveyrac depuis 2014 et Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée en 2017. Un poste qu’il occupe toujours aujourd’hui, et qui l’a amené à occuper de nouvelles responsabilités, notamment celle de Président de la Commission Locale de l’Eau et celle de Président du Comité local de pilotage du Natura 2000.

C’est pour apporter sa riche expérience d’homme de terrain au sein de l’Assemblée nationale que Michel Garcia forge sa candidature aux prochaines échéances législatives, annoncée symboliquement depuis l’Abbaye de Valmagne. Il sera accompagné par sa suppléante, Laure Capelli, 2ème adjointe au Maire de SaintGély-du-Fesc.

Au cœur de sa démarche repose une conviction forte dont la richesse et le partage sont les valeurs cardinales : « sans richesse, le partage n’est que la mutualisation de la misère. Mais, à l’inverse et c’est au moins aussi important, sans partage, la création de valeur débouche sur sa captation par les plus forts, qui ne sont pas pour autant les plus productifs. ». Une volonté d’équité sociale et territoriale donc, que Michel Garcia ira défendre dans chaque ville et village de la circonscription qui s’étend des contreforts des Cévennes à la Vallée de l’Hérault, du plateau du Larzac au Bassin de Thau jusqu’à l’est Montpelliérain, un territoire où il vit, où il travaille et où il s’engage.

Ces rencontres, qui se tiendront au cours des prochaines semaines, seront aussi l’occasion pour Michel Garcia d’écouter et d’échanger avec les habitants et acteurs du territoire, de prendre en compte leurs questions, leurs recommandations, et ainsi affiner son programme. Ce défi, il l’aborde avec détermination : « 99 communes qui composent la circonscription + 1 député pleinement engagé, c’est 100% de chance de défendre efficacement le territoire et d’avancer ensemble. C’est l’engagement que je prends aujourd’hui devant mes concitoyens. ». Une présentation de ses motivations qui s’est conclue par un appel républicain, celui d’inciter les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales, « car ce sont eux qui, demain, seront concernés par les décisions qui seront prises par leur futur député. »

L’actualité de sa campagne et les principaux axes de son programme sont à suivre sur sa page Facebook Michel Garcia, ainsi que sur son site internet www.michel-garcia.fr