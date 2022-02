Port Camargue - A Port-Camargue du 15 au 18 avril Le retour des Nautiques !

Après deux années d’interruption pour raisons sanitaires, les organisateurs des Nautiques de port-Camargue, le plus grand salon du bateau neuf et d’occasion de Méditerranée préparent activement la 28e édition qui se déroulera comme toujours durant le grand week-end de Pâques du 15 au 18 avril.

C’est avec bonheur que l’on va à nouveau hisser les grands pavois pour cette grande fête de la plaisance qui attire tous les ans quelque 45 000 visiteurs dans le port gardois. Les Nautiques c’est d’abord un immense choix de bateaux, 450 environ exposés à terre et à flot sur une zone de 25 000m² et plus de 1200m de pontons.

250 exposants représentant tous les secteurs du nautisme sont également répartis dans quatre villages de tentes. Voile légère, sports nautiques, voiliers habitables, hors-bord, pêche promenade, yachts à moteur le choix est immense et la gamme de prix très large. Mais la Nautiques c’est aussi de nombreuses animations et initiations pour le grand public avec l’école de mer, et de nombreuses conférences au programme des Universités de la Plaisance espace de rencontres et d’échanges entre passionnés de navigation sur les thèmes les plus variés (grande croisière, sécurité, confort à bord, entretien du bateau.)

En collaboration avec la régie du port, la mairie du Grau-du-Roi Port-Camargue et tous les partenaires privés et institutionnels, les professionnels du nautisme et leur président Jean-Luc Glad, organisateurs de l’événement, promettent une édition 2022 particulièrement festive pour reprendre enfin le large vers un horizon plus lumineux Rendez-vous donc à Port-Camargue durant le grand week-end pascal.

Entrée du salon, navettes et parkings comme toujours entièrement gratuits !