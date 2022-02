Gignac - Les bénévoles du comité des fêtes de Gignac récompensés par la FNCOF

Au cours de l'assemblée générale du comité des fêtes de Gignac qui c'est déroulé le samedi 12 février à la salle de l'ancien couvent, 9 bénévoles ont été mis à l'honneur en recevant un diplôme et la médaille de bronze FNCOF " Fier d'être bénévole" récompensant 5 années de bénévolat aux services des festivités et des GIGNACOIS.

Les bénévoles du comité ont été récompensés sous la présidence de Sébastien Vallée également administrateur national et délégué départemental de l'Hérault de la Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités - FNCOF.

Le Comité des fêtes de Gignac vous réserve déjà quelques surprises, et va débuter l'année 2022 avec son loto annuel qui aura lieu le dimanche 20 février au chai de la gare à 17 heures et vous proposera également des lotos en live dans les prochains jours, d'autres festivités sont programmées qui serons dévoilés au cours de l'année via la page facebook du comité des fêtes de Gignac 34150 que nous vous invitons à rejoindre pour suivre l'actualité de ce comité dynamique ...