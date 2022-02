Cahors - Arcambal - Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, président du Grand Cahors, accueilli par les élus et les forces vives de la commune.

Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, président du Grand Cahors, était en visite de travail à Arcambal ce mercredi 9 février 2022.

Accueilli par Jérôme DIETSCH, maire de la commune, et par son équipe municipale, le président a rappelé son engagement en faveur d’une Agglomération à taille humaine et de terrain : « Je le constate ici, à Arcambal, comme à Cabrerets, à Labastide-du-Vert, à Saint-

Médard et à Maxou où je me suis rendu récemment : avec les maires et leurs équipes municipales, nous partageons une volonté commune, celle de cultiver les liens de proximité qui nous unissent à l’échelle du Grand Cahors. »

Le président du Grand Cahors a rencontré les bénévoles de l’association d’insertion Transm’Être 46 qui assure des sessions de formation aux métiers de la transition écologique à l’attention des jeunes. À la rencontre des commerçants de proximité, des gérants du restaurant du centre-bourg, des acteurs touristiques du causse de Pasturat et du gérant d’une entreprise proposant du matériel de réception à la location sur l’ensemble du Sud-Ouest de la France, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE a salué le dynamisme économique de la commune.

Le président a remercié Jérôme DIETSCH et les élus arcambalais pour leur accueil. Il a également souligné la contribution de la commune dans la prise en compte, à l’échelle du Grand Cahors, des transitions écologique, démographique et économique qui sont à l’œuvre.