Aveyron - RAGT : un apporteur de solutions au service de toutes les agricultures

« Au-delà de son métier de semencier, RAGT va renforcer sa vocation d’apporteur de solutions au bénéfice des agriculteurs et de l’ensemble de la filière. Nous les aiderons à maîtriser les enjeux économiques, climatiques, réglementaires et sociétaux auxquels ils sont confrontés », a déclaré Laurent Guerreiro, le nouveau président du directoire de RAGT, lors d’une conférence de presse à Paris. Une ambition forte qui sera déployée dès cette année. Elle s’appuie sur plus de cent ans d’histoire, une expertise reconnue et une culture de l’innovation scientifique qui ont construit la réussite du groupe aveyronnais.

Entreprise centenaire issue d’une coopérative créée en 1919, RAGT compte trois métiers : RAGT Semences qui sélectionne, produit et commercialise des semences pour les principales espèces de grandes cultures et de fourrages dans le monde entier ; RAGT Plateau Central, entreprise de négoce en productions animale et végétale et fabricant d’aliments pour animaux ; RAGT Energie spécialisée en recherche et conseil en valorisation énergétique de la biomasse. La recherche et l’innovation auxquelles RAGT Semences consacre 18% de son chiffre d’affaires sont au cœur de la stratégie de développement du semencier. Avec un CA de 237.5 millions d’euros, RAGT Semences représente 56% du chiffre total consolidé du groupe RAGT qui a atteint 411,1 millions d’euros en 2021. Le groupe emploie plus de 1 400 salariés, dont plus de la moitié en France.

2022 : des perspectives de développement prometteuses

Depuis 20 ans, RAGT Semences n’a eu de cesse de se développer en créant des filiales commerciales et des centres de recherche partout dans le monde. Le semencier français connaît un rayonnement fort à l’étranger avec une activité dans plus de 48 pays et sur tous les continents. Récemment, RAGT Semences a pris le contrôle de Seed Force en Nouvelle Zélande et en Australie et a conclu un accord capitalistique avec l’entreprise russe Rosagrotrade.

« La Russie et l’Ukraine ainsi que l’Océanie, qui offrent des potentialités de développement exceptionnelles, constituent des objectifs prioritaires à l’international pour RAGT », souligne Laurent Guerreiro. « L’accueil dont nous bénéficions sur ces territoires témoigne de la pertinence des solutions que nos équipes savent proposer aux acteurs agricoles soucieux d’optimiser la qualité de leurs productions ». Si RAGT entend renforcer sa vocation d’« apporteur de solutions », c’est que l’univers agricole est actuellement confronté à des défis inédits dans leur complexité et leur diversité. Parmi eux, les pressions économiques, climatiques, réglementaires et sociétales. « Ces contraintes sont suffisamment importantes pour que notre organisation sorte de sa zone de confort et soit en capacité de proposer des solutions à la fois plus globales et mieux ciblées, aux besoins spécifiques des producteurs. » insiste Laurent Guerreiro pour qui le credo de l’entreprise : « think solutions » prend tout son sens.

Pour atteindre ces objectifs, le groupe va se doter de nouvelle compétences. Il va procéder à l'embauche de plus de cent collaborateurs par an, essentiellement en France. Essentiellement des ingénieurs agro-alimentaires mais aussi des mathématiciens et chercheurs qui apporteront une nouvelle analyse pédagogique et des champs disciplinaires nouveaux. Dans une démarche novatrice, le groupe aveyronnais va également initier des collaborations avec des entreprises de hautes technologies, en particulier des startups, susceptibles de proposer des briques technologiques répondant aux nouveaux enjeux agricoles. « Tout comme l’aéronautique, l’espace, la mobilité ou le digital, l’agriculture doit, elle aussi, tirer profit des potentialités de l’open innovation », souligne Laurent Guerreiro. Une approche nouvelle que RAGT concrétise d’ores et déjà avec un projet dédié au blé hybride en mettant à la disposition des agriculteurs un outil numérique de pilotage et de suivi de leurs surfaces cultivées via des images satellitaires.

Plusieurs solutions innovantes lancées cette année

« RAGT Semences est porteuse d’une méthode, et pas seulement d’un produit, confirme Sylvain Guédou, le directeur France du semencier. Aujourd’hui, en tant que semencier multi espèces nous savons proposer des alternatives culturales répondant aux attentes des agriculteurs, quelles que soient les contraintes auxquelles ils doivent faire face ». Plusieurs solutions innovantes seront ainsi lancées dès cette année. Parmi elles, le lancement d’une variété tolérante à la JNO (Jaunisse Nanisante de l’Orge) en blé tendre avec RGT Tweeteo, un nouveau concept GREENPACK d’association d’espèces avec le colza et le trèfle en solution d’implantation, la mise sur le marché du pois RGT Cassini, résistant à la bactériose, la captation du carbone dans les sols, ou encore une gestion plus économe des besoins en eau et en azote des plantes.

Soucieux de préserver les relations privilégiées qu’il a établies avec les agriculteurs tout au long de son histoire, RAGT va éprouver la pertinence de ses solutions via un réseau d’agriculteurs qu’il a constitué : les semeurs RAGT. « Près de 1500 agriculteurs vont pouvoir tester nos innovations. Cela nous permettra de bénéficier du retour des utilisateurs finaux avant leurs mises en marché par les distributeurs », ajoute Sylvain Guédou. Ces innovations seront présentées sur la plateforme dédiée InnovTech RAGT le 15 juin 2022 à Ciran (37) pour une démonstration ouverte à l’ensemble des acteurs agricoles.

Laurent Guerreiro, nouveau président de RAGT

Biologiste moléculaire de formation, Laurent Guerreiro est âgé de 48 ans. Il a débuté sa carrière professionnelle dans la création variétale, avant de rejoindre l’institut technique Arvalis, où, pendant 15 ans, il sera immergé dans la diversité des problématiques auxquelles se confrontent les cultivateurs en grandes cultures. Laurent Guerreiro a rejoint RAGT en 2013 en prenant la direction de RAGT 2n, la filiale recherche de RAGT Semences. Il a pris la succession de Claude Tabel à la présidence de RAGT le 15 décembre 2021.