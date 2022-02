Cahors - Une dizaine d'élus et d'agents communautaires venus échanger !

Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, maire de Cahors et président du Grand Cahors, a accueilli ce jeudi 3 février 2022 Thomas FROMENTIN, président de la communauté d’agglomération Foix-Varilhes, ainsi qu’une dizaine d’élus et d’agents communautaires venus échanger avec les élus et les services du Grand Cahors.

La stratégie engagée sur le territoire du Grand Cahors et le projet urbain cadurcien ont ainsi été présentés. Reconquête du cœur de ville et confortement de son attractivité, implantation d’équipements, développement des mobilités : face à ces défis majeurs pour les villes, les

atouts et la singularité de notre territoire semblent inspirer nos voisins fuxéens.

À l’occasion de plusieurs temps de travail et d’une visite du centre-ville, la délégation a notamment eu l’opportunité de découvrir le cinéma Le Grand Palais et la halle de Cahors, marqueurs d’une politique résolue en faveur de l’équipement et du dynamisme du cœur

d’agglomération.

Les présidents du Grand Cahors et de Foix-Varilhes ont souligné l’importance de favoriser les échanges de bonnes pratiques à l’échelle des agglomérations. Constatant la vitalité du cœur de ville cadurcien et l’effort mené en faveur de la préservation de la qualité de vie, le président ariégeois a tenu à remercier la collectivité pour son accueil.

En octobre 2021, la Ville de Cahors avait accueilli plus d’une dizaine de maires de villes d’équilibre ainsi que de nombreux invités, dans le cadre des Rencontres des villes moyennes organisées par La Fabrique de la Cité.