Castelnau-le-Lez - Castelnau-le-Lez s'engage pour l'éducation culturelle et artistique !

C’est signé ! La Ville de Castelnau-le-Lez a signé ce mardi deux conventions relatives à l’éducation artistique et culturelle. L’une avec Montpellier Méditerranée Métropole (3M), l’autre avec le lycée Georges Pompidou.

Etaient présents, Frédéric LAFFORGUE, Maire de Castelnau-le-Lez et Vice-président de la Métropole, , Eric PENSO, Vice-président de la Métropole délégué à la culture, Sylvie ROS-ROUART, adjointe à la culture, Pierre-Louis GANNE, Proviseur du lycée Georges Pompidou et Jean-Pierre BESOMBES-VAILHE, Conseiller action culturelle DRAC.

L’objectif de ces conventions est de sensibiliser les jeunes à l’art et à la culture, rendre ces thématiques accessibles à tous, et ce dès le plus jeune âge.

La première convention passée entre la Ville et la Métropole entend généraliser l’éducation artistique et culturelle sur l’ensemble du territoire. Elle vise à développer une politique commune autour de l’éducation artistique et culturelle (EAC). Elle s’appuie sur trois lignes directrices :

La rencontre des habitants avec les œuvres et les lieux de culture dans la Métropole.

La pratique artistique et les expérimentations.

L’acquisition de connaissances.

La seconde convention, avec le lycée Georges Pompidou est relative à l’enseignement artistique à travers l’option théâtre, pour laquelle les élèves profitent des moyens matériels et humains mis à disposition par la Ville (au Kiasma).

Grâce à ses équipements comme l’espace Fournel ou le Kiasma depuis 2017, la Ville de Castelnau-le-Lez promeut l’éducation artistique et culturelle, avec la volonté de développer la créativité de chacun. De par cette politique culturelle, la commune souhaite former les citoyens de demain et toucher les publics éloignés de la culture.