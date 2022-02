Béziers - Foire de Béziers : Nouvelles dates du 2 au 6 juin 2022

La traditionnelle Foire de Béziers se tiendra cette année du jeudi 2 au lundi 6 juin 2022, au sein du Parc des Expositions fraîchement rénové.

De nouvelles dates pour accueillir les exposants dans des conditions optimales et un contexte sanitaire plus favorable.

Si le calendrier de levée des restrictions est connu, l’événementiel est un secteur qui demande un peu de temps au moment du redémarrage.

Pour rassurer nos exposants et prospects, et offrir à nos visiteurs une programmation à la hauteur de l’événement, il paraissait judicieux de procéder à ce léger décalage.

Les équipes travaillent donc actuellement sur une belle programmation alliant animations extérieures, plus favorables au mois du juin, ateliers participatifs et conférences.

La Foire 2022 accueillera également le salon du Bien-Etre afin de proposer un rendez -vous en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs.

Nouveauté et non des moindres : un partenariat est en train d’être noué avec des personnalités du petit écran pour insuffler une nouvelle dynamique à la Foire !

« Nous avons fait le choix de décaler légèrement notre Foire pour rassurer nos exposants. En tant que Chambre de Commerce et d’Industrie, c’est notre devoir de les écouter et de leur permettre d’appréhender leur participation dans de bonnes conditions. Nous avons la chance de tenir cette Foire dans notre propre Parc des Expositions, ce qui nous permet d’être flexible dans le choix de dates et ne pas subir de pénalités financières liées à ce décalage. Sans ne rien dévoilé, je suis ravi que nous proposions au mois de Juin une programmation plus ambitieuse, plus diversifiée, en phase avec le nouveau Parc rénové. Nous bénéficierons également du lundi de pentecôte qui permettra à coup sûr de drainer plus de visiteurs. » précise André Deljarry, Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie