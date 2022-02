Hérault - Un spectacle gratuit de dernière minute le 5 février 2022

SAISON CULTURELLE GRAND ORB

REPRESENTATION BONUS A GRAISSESSAC POUR LA SAISON CULTURELLE DE GRAND ORB

C'est un spectacle gratuit de dernière minute qui vous est proposé samedi 5 février à 17h30 au Grand Café Mounis à Graissessac, point d’orgue de la Saison Culturelle L’Hivernale de Grand Orb.

La Communauté de communes Grand Orb accueille en résidence la Cie KERAS dans la Salle Mounis pour que les artistes puissent travailler leur toute récente création : « Le Nouveau lendemain ».

En contrepartie, la Compagnie offre aux habitants du territoire une représentation gratuite de ce cabaret littéraire qui plaira tant aux aficionados de chanson française qu’aux amateurs de littérature.

Qu’ont en commun Madame de Sévigné, Sénèque et Epicure avec une chanson de marins ? Qu’est-ce qui peut bien rassembler autour d’un accordéon Lamartine et Feydeau ? La mort est-elle l’éradication de nos sensations ? Et pourquoi rencontrons-nous autant de difficultés pour parvenir à la vie heureuse ? Souvent, devant de si grandes interrogations, l’homme reste étendu en une mystérieuse immobilité…

Dans « Le Nouveau Lendemain », Jean Goyetche et Murielle Vincent apportent une réponse poétique et musicale à toutes ces questions au travers de chansons populaires, de textes, par les notes, la pensée et le rire, accompagnés d’un accordéoniste.

Spectacle proposé par la Communauté de communes Grand Orb.

Tout public. Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place le jour-même.