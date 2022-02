Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie adopte son programme d'actions pour 2022-2026

Le 28 janvier dernier s’est tenue une réunion du Comité du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne lors de laquelle a été organisé le débat d’orientations budgétaires et voté un programme d’actions « Service Public Local de l’Énergie » pour 2022-2026.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « Je remercie vivement les membres du Comité qui m’ont témoigné leur confiance et ont adopté, à l’unanimité, les propositions que j’ai formulées pour l’avenir de notre Syndicat construites sur la base d’un important travail d’analyse et de prospective financière piloté par notre Vice-Président en charge des finances, Monsieur Philippe Fuseau. Ces orientations budgétaires et le programme d’actions 2022-2026 garantissent la solidarité, la mutualisation et la redistribution au service de l’aménagement du territoire et donc de toutes nos communes rurales et urbaines. Fort de votre confiance et de l’expertise de ses agents, le Syndicat agira aux côtés des autres grands acteurs engagés en faveur de la transition écologique, comme la Région Occitanie et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne afin de favoriser un modèle énergétique durable et responsable. »

Les grands axes du programme « Service Public Local de l’Énergie » pour 2022-2026 sont les suivants :

Accélérer la transition énergétique de nos territoires grâce à un nouveau modèle d’éclairage public et de nouveaux programmes de travaux pour lutter contre la pollution lumineuse,

Favoriser le développement de la mobilité électrique par le renforcement et la coordination des infrastructures de recharge,

Renforcer l’accompagnement des communes dans leurs projets de transition énergétique, développer l’autoconsommation à partir d’énergie renouvelable et assurer une veille technologique et énergétique,

Développer l’expertise du Syndicat, améliorer et moderniser les services apportés aux communes et aux usagers.

>>>> Pour consulter le programme « Service Public Local de l’Énergie » pour 2022-2026 cliquez ici.

Les nouvelles modalités d’intervention du SDEHG, adoptées à l’unanimité par le Comité le 28 janvier, permettront la réalisation d’un programme ambitieux. Ces décisions étaient la condition indispensable pour renforcer notre Service Public Local de l’Énergie.