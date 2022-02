Sérignan - La ville de Sérignan vend ses vieux objets aux enchères !

Connaissez-vous le site https://www.agorastore.fr/ ?

C’est un site de ventes aux enchères en ligne des biens des mairies, des organismes publics et des grandes entreprises.

La Ville de Sérignan y a récemment déposé plusieurs objets totalement hors service, qui l’encombraient et qui ne pouvaient plus lui être utiles à nouveau :

Des candélabres, une vieille balayeuse de voirie autotractée en panne et irréparable, un quad, des bateaux pneumatiques crevés, une Peugeot expert épave…

Le matériel a été vendu en l'état ; le chargement, l'arrimage, le transport et le déchargement étaient à la charge de l'acquéreur.

Ces objets volumineux serviront à d’autres – probablement pour des pièces détachées – et ont permis à la ville de libérer de la place aux ateliers municipaux et dans les divers lieux de stockage, et enfin ces ventes ont rapporté 9186 euros TTC.

Un bon plan pour tous.

Le système d’enchères permet d’être transparent et de ne favoriser personne, car tout le monde y a accès, et ce au niveau national.

Un peu comme un marché public… à l’envers !