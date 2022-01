Gard - Forum Littoral de l'Emploi Saisonnier : Mardi 15 février 2022

Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier

Mardi 15 février 2022

9h-12h (métiers de la restauration) et 14h-17h (autres secteurs)

Le Grau du Roi, Palais des Sports et de la Culture

Le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier fait son retour et lance la saison estivale. Quelques 120 entreprises seront présentes : rendez-vous le mardi 15 février au Palais des sports et de la culture du Grau du Roi.

Préparer la saison et décrocher un emploi

Le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier est devenu d’année en année un rendez-vous économique incontournable pour préparer la saison estivale. Cet évènement réunit sur une journée et un même lieu les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Les professionnels présélectionnent leurs futurs collaborateurs pour constituer leurs équipes. Les candidats ont un accès immédiat à toutes les offres. Un raccourci vers l’entretien d’embauche !

Plus de 1000 offres d’emploi à pourvoir

La matinée, de 9h à 12h, est consacrée aux métiers de la restauration, et l’après-midi, de 14h à 17h, aux autres secteurs : hôtellerie, commerce, animation, services mais aussi l’Armée et la Police nationale…

Le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier propose plus de 1000 offres d’emploi dans de nombreux secteurs d’activité. Les profils de poste sont très variés : cuisiniers, animateurs, plongeurs, vendeurs, réceptionnistes, serveurs, agents de sécurité, hommes/femmes de chambre, employés libre-service, aides à domicile… Etudiants, demandeurs d’emploi, diplômés, avec ou sans expérience… le forum offre à tous de nombreuses opportunités allant du job d’été au CDI.

Mettre toutes les chances de son côté !

A l’attention des demandeurs d’emploi, des ateliers de préparation au Forum sont organisés, sur inscription, par les services emploi de la Communauté de communes Terre de Camargue et de l’Agglomération du Pays de l’Or. Ces séances de coaching collectif donneront aux candidats des conseils clés pour se présenter efficacement en quelques minutes auprès d’un employeur :

Jeudi 3 et vendredi 4 février, de 9h à 12h, au Service emploi Terre de Camargue à Aigues-Mortes.

Mardi 8 et jeudi 10 février, de 14h à 16h, au Point emploi du Pays de l’Or à La Grande Motte.

Sur rendez-vous, des conseils personnalisés pour rédiger ou optimiser son CV sont également proposés par les services emploi de Terre de Camargue et du Pays de l’Or. Les entreprises peuvent, elles aussi bénéficier d’un accompagnement et de conseils pour la définition du profil des postes qu’elles recherchent. Leur participation au Forum est gratuite, simplement soumise à une inscription.

Co-organisé pour la 6ème année consécutive par la Communauté de communes Terre de Camargue et l’Agglomération du Pays de l’Or, en partenariat avec Pôle Emploi, le Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier est le fruit d’une coopération qui vise à impulser une dynamique efficace en faveur de l’emploi et de l’économie locale.

Entrée gratuite

Port du masque et pass vaccinal obligatoires pour tous

+ d’info : www.terredecamargue.fr / www.paysdelor.fr

Service emploi Terre de Camargue, 04 66 53 61 38, emploi@terredecamargue.fr

Point Emploi Pays de l’Or, 04 99 62 14 25, pemploi@paysdelor.fr

Pays de l’Or / Terre de Camargue :

une dynamique commune en faveur de l’emploi

Depuis 2016, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or et la Communauté de communes Terre de Camargue ont repris en direct la gestion des services emploi. Véritables relais de proximité, complémentaires à l’action de Pôle emploi, ces services accueillent, informent et accompagnent les demandeurs d’emploi, les salariés, les porteurs de projet et les chefs d’entreprises dans leurs différentes démarches.

Pour soutenir efficacement l’emploi et l’économie locale, les deux intercommunalités ont décidé depuis 2017 de mutualiser leurs moyens et d’organiser ensemble un seul et grand Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier à la place des deux Forums proposés les années précédentes à La Grande Motte et au Grau du Roi. Tournés naturellement vers la mer, offrant une façade maritime stratégique dans la Région et dotés d’un même bassin d’emploi, Pays de l’Or et Terre de Camargue présentent une cohérence tant sur le plan géographique qu’économique.

> Pays de l’Or compte 8 communes, Candillargues, Lansargues, La Grande Motte, Mauguio-Carnon, Mudaison, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, et Valergues, soit 45 000 habitants en basse saison et 250 000 l’été.

> Terre de Camargue regroupe 3 communes, Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze, soit 20 500 habitants en basse saison et 126 000 habitants en période estivale.

Le Forum littoral de l’emploi saisonnier

Mardi 15 février 2022

9h-12h (métiers de la restauration) et 14h-17h (autres secteurs)

Le Grau du Roi, Palais des Sports et de la Culture

Objectif : emploi !

+ de 1000 offres d’emploi à pourvoir : hôtellerie, restauration, commerce et grande distribution, services…

Des rencontres directes avec + de 120 entreprises qui recrutent

L’opportunité de déposer son CV et une diffusion plus large

La libre consultation de toutes les offres d’emploi

Conseils aux demandeurs d’emploi

Apportez votre CV à jour et en plusieurs exemplaires

Prévoyez plusieurs types de CV en fonction des postes recherchés

Préparez-vous à vous présenter en quelques minutes

Adoptez une tenue adéquate et donnez une bonne image dès votre entrée dans le Forum

Port du masque et Pass vaccinal obligatoires

+ d’infos : www.terredecamargue.fr / www.paysdelor.fr