Castelnau-le-Lez - Participez au Run and bike de la Ville de Castelnau-le-Lez

Le Run and Bike du Miradou fait son grand retour le Dimanche 3 avril 2022 à Castelnau-le-Lez. Pour participer à la 8ème édition de cette course mêlant vélo et course à pied, rendez-vous sur le site de l’association Castelnau jogging www.joggingcastelnau34.com

Plusieurs épreuves sont au programme de cette 8ème édition : course individuelle pour les enfants de 7 à 10 ans (500m de course à pied + 1.5 km VTT).

D’autres courses, par équipe de 2, sont également proposées :

Sportive : 15 km - Dès 16 ans

Découverte : 8 km - Dès 14 ans

Jeunes : 3,5 km - De 11 à 13 ans

Le service des sports de la Ville de Castelnau-le-Lez espère battre le record de 160 équipes lors de la dernière édition, il vous attend encore plus nombreux pour cette édition 2022 avec de nombreuses nouveautés.