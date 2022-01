Hérault - Lancement de la campagne du Don'Actions dans l'Hérault

La Fédération de l’Hérault du Secours populaire français lance sa campagne nationale de collecte de dons financiers, le Don’actions. C’est la première campagne de l’année avec un double objectif : collecter auprès du public les fonds nécessaires à l’action des bénévoles partout en France et dans le monde et contribuer à l’indépendance financière de l’association.

Cette campagne s’appuie sur différentes façons de collecter qui mobilisent les bénévoles : un grand jeu solidaire dans le but de diffuser le plus largement possible des tickets-dons d’une valeur unitaire de 2€ et une application digitale novatrice pour participer depuis un téléphone mobile, sans oublier la collecte au tronc, les initiatives populaires, les mailings, des dons par SMS, etc.

Depuis le 15 janvier dernier et ce jusqu’au 25 mars, date du tirage national, les animateurs-collecteurs bénévoles multiplient les initiatives de collecte populaire pour permettre au SPF de disposer des moyens nécessaires pour venir en aide aux personnes les plus démunies. Par exemple, à l’occasion des braderies, des brocantes, de la Chandeleur, de la Saint-Valentin, de Mardi gras, de la Journée internationale des droits des femmes..., ils sont aussi présents sur les marchés, dans les galeries marchandes, les foires, etc. !

Un tirage départemental :

En complément du tirage national (lots : des voitures, des séjours, objets high tech...), la Fédération du SPF34 organise également le 18 mars un tirage départemental avec des lots exceptionnels. Par exemple dans l’Hérault avec nos partenaires solidaires que nous remercions chaleureusement : Le Domaine de Verchant offre un « séjour Evasion » - Coffret cadeau pour 2 personnes : Une escapade d’une nuit pour un moment de détente (1 nuit chambre double Deluxe, petits déjeuners, dîners et accès au SPA).

« Le Domaine de Verchant, entreprise engagée dans l’humanitaire et le solidaire, a choisi cette année d'aider le Secours populaire en offrant un lot pour sa tombola solidaire, dans le cadre de la campagne nationale de collecte du Don'actions. » Emmanuel Blanchemanche, Directeur Général du Domaine de Verchant*****.

L’Open de Sud de France-Montpellier offre des raquettes signées des joueurs.

« En tant qu’organisateurs de l’Open Sud de France – Montpellier, c’est un réel plaisir de pouvoir nous associer à l’engagement du Secours populaire de l’Hérault à notre façon, en offrant des raquettes dédicacées des joueurs du tournoi. Nous souhaitons que ce geste solidaire puisse soutenir à sa façon la mission du Secours Populaire, qui est présent sur le tournoi depuis de nombreuses années. » Antoine LUDGER, Responsable Marketing & Communication SPORT EVENTS.

Un contexte de crise sanitaire et sociale sans précédent

Face à cette crise, le Secours populaire et ses partenaires dans le monde font face à une importante augmentation de la pauvreté. Plus que jamais, les 1400 animateurs-collecteurs bénévoles de l’association qui se démènent au quotidien auprès des plus précaires

ont besoin d’argent pour faire face à la situation. En 2021, 24 600 personnes en difficulté ont été accueillies et aidées par le SPF34. Tout le monde peut se mobiliser pour soutenir le Don’actions : Les bénévoles, les enfants « Copain du Monde » qui fêtent cette année les 30 ans du mouvement, les entreprises, les personnalités venant des mondes de la chanson, du cinéma, du théâtre, du sport, de la télévision...