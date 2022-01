Hérault - Journée internationale de commémoration de l'Holocauste au Parlement européen

Le PE marquera la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, 77 ans après la libération du camp nazi d'Auschwitz.

Margot Friedländer, survivante de l'Holocauste, s'adressera aux députés jeudi lors d'une plénière spéciale à l’occasion de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste.

La cérémonie sera ouverte à 12h30 par un discours de la Présidente du Parlement, Roberta Metsola, suivi d'un interlude musical.



Margot Friedländer, centenaire et survivante de l'Holocauste, s'adressera ensuite aux députés.



La commémoration se terminera par une minute de silence en l'honneur des victimes de l'Holocauste et par un second intermède musical.



Vous pouvez suivre la cérémonie en direct sur le Centre multimédia du PE ou sur EbS+.



Margot Friedländer



Margot Friedländer est née en 1921 à Berlin. En 1943, sa mère et son frère sont déportés à Auschwitz où ils sont tous deux assassinés. À l'âge de 21 ans, elle se cache mais elle est retrouvée en 1944 et déportée dans le camp de concentration de Theresienstadt. Elle est la seule survivante de sa famille. Avec son mari Adolph Friedländer, qu'elle a rencontré à Berlin et retrouvé à Theresiensadt, Margot s'est installée aux États-Unis en 1946. Elle est revenue à Berlin en 2010. Elle continue de voyager en Allemagne, racontant son histoire et son expérience de vie, en particulier dans les écoles. "Ils m'écoutent attentivement", a-t-elle déclaré dans une interview. "J'ai reçu - je ne sais pas - un millier de lettres. Je parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Et pas seulement les six millions de Juifs. Je parle au nom de tous ceux qui ont été assassinés et qui ont souffert."

Le PE marquera la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, 77 ans après la libération du camp nazi d'Auschwitz. © EU 21