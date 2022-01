Hérault - Les prix à la pompe n'en finissent plus de monter !!!

Faire le plein de sa voiture coûte encore plus cher que la semaine dernière !

Selon les nouveaux relevés du ministère de la Transition Écologique, le prix moyen du gazole affiche 1,6540 euro le litre (+3,26 centimes), tandis que le SP95-E10 affiche 1,6992 euro le litre en moyenne (+1,71 centimes). Idem pour le SP98 qui lui aussi atteint un record à 1,7854 euro le litre (+1,8 centimes). Le sans-plomb 95 quand à lui affiche 1,7249 euro le litre en moyenne.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, était ce lundi 24 janvier 2022 l'invité du 8h30 franceinfo. Il s’est exprimé face à la hausse des prix des carburants. Bruno Le Maire « ferme la porte à des baisses de fiscalité » sur les carburants, c'est aussi « parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut essayer d'être de moins en moins dépendant aux énergies fossiles, donc à l'essence et au diesel, et dans le même temps baisser la fiscalité sur ces énergies et donc les rendre plus attractives (…) Je ne pense pas que ce soit la bonne solution, d'abord parce que les Français n'en verront pas la couleur : pour 10 centimes de baisse, ça coûte 5 milliards d'euros et ça fait 5 euros en moins sur le plein. Il suffit que l'essence augmente encore un peu plus derrière pour qu'on n'en voit pas la couleur. Je ne veux pas mettre sur la table des pistes précises. La philosophie serait celle-là : aider ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler ».