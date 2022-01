Hérault - A vélo le long du Canal du Midi

Le Département améliore l’état des voies situées sur les berges du Canal du Midi pour la circulation des cyclistes. Avec ces travaux, ils pourront relier Poilhes à Béziers en toute sécurité.

Suite aux travaux déjà effectués au mois de juin 2021 entre le tunnel du Malpas et l’entrée de la communauté d’agglomération Béziers, le Département continue l’aménagement des voies situées sur les berges du Canal du midi. Ses équipes vont réparer les nids-de-poule et réduire les obstacles sur 3 km entre le Malpas et la commune de Poilhes, en passant devant Régimont-le-Haut.

D’autres travaux, sur les sections plus à l’ouest et en direction du département de l’Aude seront programmés avant l’été.

Pendant la durée des travaux jusqu’à fin mars, il est conseillé aux cyclotouristes d’emprunter la RD37 depuis Poilhes puis les voies communales vers le Malpas.

Tout le canal du Midi à vélo

L’aménagement de la rive du Canal du Midi permet d’anticiper la réalisation du projet global Eurovélo 8 « La Méditerranée à vélo », programmé dans le Plan Hérault Vélo. L’objectif est d’assurer une continuité cyclable tout au long du Canal du Midi. Le budget global est estimé à 9M€.

Un engagement pour les pistes cyclables

Que ce soit pour les trajets du quotidien, le sport, les loisirs ou même les vacances en itinérance, le Département accompagne les Héraultais à pratiquer le vélo. Assurer la continuité cyclable est l’une des priorités comme la réalisation de nouvelles voies. Le Département compte 700km d’itinéraires cyclables (pistes, voies vertes, bandes cyclables, voies partagées, chaucidous…) et plus de 400 nouveaux km viendront compléter cette offre d’ici 2024.