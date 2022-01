Tarn - Lutte contre la précarité menstruelle : une culotte menstruelle pour 788 Tarnaises

Depuis le 1er janvier 2022, la contraception et les actes qui y sont liés1 sont intégralement pris en charge pour les jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans. Fidèles à leurs engagements solidaires, Harmonie Mutuelle et Yvon - la solution jeunes qui rassemble les expertises du Groupe VYV et de la MGEL – vont permettre à 788 adhérentes tarnaises de recevoir une culotte menstruelle bio, de la marque de française Elia Lingerie.

Au-delà de participer concrètement à l’amélioration de la santé et du bien-être desfemmes en situation de précarité menstruelle, les trois partenaires ont également pour ambition de sensibiliser à l’utilisation de protections périodiques durables et économiques.

DES CULOTTES MENSTRUELLES POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ

Aujourd’hui, 1 étudiante sur 3 peine à financer ses protections périodiques2 . Afin de participer à la lutte contre la précarité menstruelle, Harmonie Mutuelle et Yvon offrent la possibilité à 788 adhérentes Tarnaises, âgées de 18 à 25 ans, de commander gratuitement une culotte menstruelle de la marque Elia. Ces culottes, conçues en coton bio, sont accessibles3 sur le site internet d’Elia en renseignant, au moment de la commande, un code personnalisé. Celui-ci est envoyé, par email ou SMS, aux adhérentes éligibles. Il peut également être obtenu après avoir rempli le formulaire prévu à cet effet sur le site d’Harmonie Mutuelle. Cette opération solidaire,menée parHarmonie Mutuelle et Yvon, vise à redistribuer nationalement les 1,2 million d’euros d’économie générées au titre de la gratuité de la contraception. Elle constitue une nouvelle illustration concrète de redistributionmutualiste et citoyenne, réalisée au bénéfice des adhérents. Pour rappel, Harmonie Mutuelle affiche l’un des taux de redistribution les plus élevés, plus de 80%.

« En qualité d’Entreprise Mutualiste à Mission, Harmonie Mutuelle s’engage à produire un impact positif sur la société. Au-delà de faciliter l’accès à la santé, nous nous sommes tout naturellement mobilisés aux côtés des jeunes femmes en situation de précarité menstruelle. Une culotte menstruelle Elia dure 5 ans environ, soit 600 € d’économies que représente l’achat de près de 2 000 protections hygiéniques jetables. Nous avons à cœur d’employer notre politique de redistribution envers nos adhérents, au quotidien, et nous sommes fiers de ce projet et du choix de le mener aux côtés d’une marque reconnue pour sa démarche environnementale et éthique, Elia Lingerie, mais aussi d’Yvon. » souligne Frédéric Malfilatre, directeur régional Occitanie Harmonie Mutuelle.

UNE MOBILISATION SOLIDAIRE ET UN SAVOIR-FAIRE 100% FRANÇAIS

À travers ce partenariat, les trois marques françaises Harmonie Mutuelle, Yvon et Elia soutiennent l’industrie textile nationale et l’emploi dans les territoires. La marque Elia Lingerie est certifiée Origine France Garantie, France Terre textile et Oeko-Tex Standard 100. Certains de ses ateliers situés dans le Gard, le Nord Pas de Calais, le Sud Est et la région parisienne, se distinguent pour leurs savoir-faire d’excellence et bénéficient du label Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). Attachée à la création et au maintien de l’emploi dansles territoires, notamment via le Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France, Harmonie Mutuelle participe concrètement à la dynamisation et l’essor économique des régions. Ce partenariat avec Elia Lingerie s’inscrit également dans la démarche éco-responsable, que la mutuelle s’engage à soutenir, en favorisant une production et une consommation raisonnées et locales, avec une empreinte carbone faible.

UNE DEMARCHE ÉCO-RESPONSABLE ET INNOVANTE

Convaincue que la santé de chacun et celle de la société sont interdépendantes, Harmonie Mutuelle renforce son engagement en faveur de la transition écologique, à travers ce partenariat. Avec une démarche RSE très forte, Elia Lingerie propose une gamme diverse de culottes menstruelles depuis 3 ans. Pionnière dans le secteur, l’entreprise a conçu ses produits avec des chercheurs, ingénieurs textiles et professionnels de la santé pour proposer un produit le plus sain possible. Elia fait également partie de la Convention des Entreprises pour le Climat en prévoyant de réduire son empreinte carbone. Une position partagée par Harmonie Mutuelle, qui a récemment présenté un bilan carbone étendu afin de mesurer précisément l’impact de ses activités surl’environnement.

1 Moyens contraceptifs non concernés par cette mesure : préservatifs masculins et féminins, crèmes spermicides, patchs, anneaux vaginaux et pilules de 3e et 4e générations. Actes liés à la contraception : une consultation par an avec un médecin ou une sage-femme et les examens biologiques potentiels.

2 Enquête FAGE réalisée en 2020 sur la précarité

3 Dans la limite des stocks disponibles