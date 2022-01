Nîmes - L'Irlande à un battement d'ailes ? C'est bientôt possible !

Nîmes Métropole. L’Irlande à un battement d’ailes ? C’est bientôt possible avec l’ouverture d’une nouvelle ligne Ryanair entre Dublin et Nîmes. Mise en service à partir du 1er avril, cette nouvelle ligne viendra compléter les dessertes de Bruxelles, Londres, Fez et Marrakech qui ont retrouvé leur place au sein de l’aéroport de Nîmes à la suite des actions menées en 2021 par Nîmes Métropole et son délégataire, Edéis.

« Nous sommes en train d’inverser la tendance et de redonner une dynamique économique et touristique à cette infrastructure majeure de notre territoire ! », souligne Franck Proust, président de Nîmes Métropole. « A mon arrivée en 2020, la situation de l’aéroport était sombre entre baisse de voyageurs et arrêt de certaines dessertes. Je n’ai pas accepté cette situation défaitiste et me suis impliqué personnellement afin de sortir de l’impasse. »

Objectif ? « Faire de cet aéroport l’un des grands atouts de notre territoire ». En 2021, l’Agglo et son délégataire exploitant l’aéroport, Edéis, s’étaient donc déjà mobilisés pour retrouver toutes les destinations antérieures à la période Covid. Cela étant fait, l’objectif est désormais d’ouvrir de nouvelles lignes et de diversifier les destinations au départ de Nîmes, à l’image de cette nouvelle ligne Nîmes <> Dublin, qui va renforcer l’attractivité de notre territoire avec deux vols par semaine – les mardis et samedis –, du 1er avril au 31 octobre.

Au-delà de la connexion à Dublin, il s’agit de créer un lien avec le deuxième plus gros hub de la compagnie Ryanair, permettant la connexion à plus d’une centaine de villes en Europe, le plus gros hub étant l’aéroport de Londres-Stansted auquel Nîmes est déjà connecté. En outre, une escale par l’aéroport de Dublin permettra aussi de réaliser l’ensemble des formalités d’entrée pour les voyageurs se rendant aux Etats-Unis, avant leur départ, grâce au système de « preclearance » (= installations de pré-contrôle aux frontières des États-Unis).

« En lien étroit avec Nîmes Métropole, ce travail d’équipe permet à l’aéroport d’entamer la diversification de son réseau pour se connecter à de nouveaux marchés touristiques et ancrer le positionnement de l’aéroport nîmois comme porte d’entrée de la Grande Provence », souligne Grégory Merelo, directeur de l’aéroport. Ainsi, par l’ouverture de cette ligne, l’aéroport de Nîmes devient un véritable point de connexion au monde entier, et ce, à un tarif ultra compétitif pour les candidats au voyage.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette nouvelle route vers Dublin qui améliorera encore la connectivité entre la France et l'Irlande, déclare pour sa part Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair, Pour fêter cette ouverture de ligne, nous avons lancé une vente de sièges avec des tarifs préférentiels à partir de seulement 29,99€ pour voyager du 1er avril au 30 juin 2022. Ce tarif est disponible jusqu'au dimanche 23 janvier à minuit. »

Pour aller pour loin :

A noter que Nîmes Métropole a lancé la rénovation des bâtiments de bord de piste et la construction de nouveaux hangars pour accueillir des entreprises et développer l’emploi sur l’aéroport de Nîmes, dont la base aéroportuaire est en passe de devenir un des sites majeurs européen de la sécurité civile. En parallèle, Edeis s’est engagé à compléter les investissements réalisés par l’Agglo pour améliorer significativement l’expérience passagers via la rénovation des infrastructures.