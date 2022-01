Perpignan - Stage de danse avec Bruno Vandelli à Synopsis Danse

Synopsis Danse accueille le danseur Bruno Vandelli ce week-end des 22 et 23 janvier pour 2 jours de masterclass accessibles à tous les danseurs.

Le célèbre chorégraphe, professeur international et Directeur artistique de l’espace Vandelli Masson à Cannes sera l’invité exceptionnel de Synopsis Danse le samedi 22 et le dimanche 23 janvier 2022 pour 4 masterclass accessibles à tous les danseurs. Ces 2 jours de stage sont destinés à tous les danseurs du niveau moyen à supérieur, souhaitant se perfectionner ou découvrir la méthode Vandelli.

Après les 22 et 23 janvier, Bruno Vandelli sera également de retour les 7 et 8 mai pour un nouveau stage accessible à tous les danseurs : quatre occasions exceptionnelles de danser et d’apprendre auprès de l’un des meilleurs chorégraphes français !

Informations pratiques: