Sète - Le Campus Connecté de Sète : la solution innovante !

Le Campus Connecté de Sète : la solution innovante et conviviale pour suivre une formation à distance

Labellisé « Campus Connecté » en mai 2021 par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, soutenu par la Banque des Territoires, Sète agglopôle méditerranée renforce le positionnement de l'enseignement supérieur sur le bassin de Thau et permet d'élargir les possibilités de formation. Le Campus Connecté est un lieu physique d’apprentissage, connecté et convivial, accueilli dans les locaux du conservatoire à rayonnement intercommunal.

Comme le précise Laurence Magne, Vice-présidente d’agglopôle déléguée au Développement de l’enseignement supérieur, à la formation et à l’insertion professionnelle : « L’Agglopôle a fait le choix de se doter de la compétence Soutien à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la vie étudiante, pour accompagner avec force le territoire vers la montée en compétences et qualifications des jeunes, résidents ou accueillis sur notre territoire. Le campus connecté est un outil original qui permet à chacun, jeune ou moins jeune, étudiant ou adulte en reconversion, de construire son parcours de formation sur mesure et à distance, avec des outils performants et un accompagnement individualisé. Nous croyons à la capacité de chacun de construire son chemin professionnel, et sommes très engagés dans la formation comme outil d’épanouissement. »

Un catalogue de plus de 1200 formations

Que vous soyez futur étudiant, étudiant, apprenti, demandeur d'emploi, salarié, chef d'entreprise, sportif de haut niveau, vous trouverez une formation à distance faite pour vous ! Entreprendre ou continuer des études, suivre une formation professionnelle ou préparer un concours, toutes ces options sont possibles au campus connecté, à deux pas de chez vous. DAEU, BTS, LICENCE, MASTER, formations qualifiantes et certifications post BAC… ces formations sont proposées par les Universités, le CNAM, le CNED ou encore des écoles privées, il en existe dans chaque domaine professionnel.

Pourquoi choisir de suivre une formation à distance ?

Vous avez des impératifs familiaux ou professionnels, des difficultés de mobilités ou autre. Les formations à distance vous permettent une organisation souple et autonome. Vous avancez à votre rythme et définissez-vous même votre planning. C'est aussi l'opportunité d'avoir accès à un très large choix de formations, additionnelles à celles proposées sur votre territoire.

Le Campus Connecté : un lieu d'apprentissage pour accompagner à la réussite de la formation

Si suivre une formation à distance est synonyme d'une grande autonomie d'organisation, elle renvoie aussi parfois à un sentiment de solitude face aux difficultés rencontrées et il peut aussi être compliqué de garder une motivation constante. Pour cela, le Campus Connecté propose :

Un accompagnement individualisé et collectif

En s'inscrivant au Campus Connecté, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement individualisé par un tuteur à votre écoute et participer à des ateliers collectifs (pédagogiques, méthodologiques, de découverte du monde professionnel…) animés par un réseau de partenaires issus du territoire.

Un environnement convivial et stimulant

Le Campus Connecté met à votre disposition un lieu privilégié avec l'accès à un espace de travail équipé de matériel informatique, offrant la possibilité de faire des impressions et une connexion internet haut débit.

Du lien social

C'est aussi un lieu d'échanges et de partage entre apprenants, qui participera au maintien de votre motivation.