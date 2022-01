Sète - Nouvelle édition pour les Noces d'or, de diamant et de platine

Elle avait été décalée de février à décembre l’année dernière en raison du contexte sanitaire, mais maintenue. En 2022, la cérémonie des noces d’Or, de Diamant et de Platine se tiendra le lundi 14 février, jour de la Saint-Valentin, en salle des mariages de l’hôtel de Ville pour les couples sétois fêtant leur 50, 60 ou 70 ans de mariage. Un rendez-vous incontournable qui sera évidemment conditionné à l’évolution de la situation sanitaire.

Peuvent s’inscrire les couples sétois mariés en 1971, 1961 et 1951 et de janvier à juin pour les mariages en 1972, 1962 et 1952. Pour cela, il faut déposer un dossier au service Festivités avant le 31 janvier 2022, 1 rue Jean Vilar, RDC du musée de la Mer ou bien à l'accueil de l'hôtel de Ville, ou encore s'inscrire par e-mail à animation@ville-sete.fr.

Renseignements complémentaires au 04 99 04 73 46 (ou 70 24).

Pièces justificatives à transmettre :