Sète - Le film Mes frères et moi à découvrir à la Passerelle de Sète

Présenté en avant-première à Sète en décembre dernier au cinéma Comoedia, le premier long-métrage de Yohan Manca Mes frères et moi est à découvrir, à la salle la Passerelle cette fois, à l’Ile de Thau, vendredi 14 janvier à 19 h.

Une séance gratuite mais sur réservation auprès de la structure au 04 99 02 28 93 et sur présentation du pass sanitaire. Cette projection est proposée par les cinémas Veo de Sète, le CCAS et la Ville.

Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi on est parti… de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, le film était en sélection à Cannes en 2021 dans la catégorie « Un certain regard » et nommé dans la catégorie « Caméra d’or » qui récompense le premier long métrage d’un réalisateur. Il a été tourné dans plusieurs décors de l’île singulière à la rentrée 2020. On y voit notamment le conservatoire de musique, le cimetière marin, l’Ile de Thau ou encore Villeroy.

Tourné en pellicule, Mes frères et moi raconte l’histoire de Nour, 14 ans, qui s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah (jouée par Judith Chemla) une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. La suite ? « Une parenthèse enchantée sur un air de la Traviata » comme le souligne Le Monde. A noter que le film est encore à l’affiche actuellement dans plusieurs salles de la région, notamment dans les cinémas Diagonale Capitole de Montpellier, Monciné Béziers et Le Travelling d’Agde.