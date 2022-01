Vailhan - L'association Les Arts Vailhan lauréate Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient de primer l’association héraultaise Les Arts Vailhan pour son projet de recherches archéologiques, de protection et de valorisation du patrimoine du massif du Caroux.

Les Arts Vailhan (Vailhan - 34) fait partie des cinq associations récompensées par la Fondation Banque Populaire du Sud dans la catégorie "Patrimoine culturel local". L’association reçoit 3000 euros en soutien à un ambitieux programme archéologique destiné à parfaire la connaissance du patrimoine du massif du Caroux, de la Préhistoire au Moyen-Âge, grâce à des actions d’inventaire (collections et sites archéologiques) et des recherches de terrain (prospections systématiques, relevés, sondages, fouilles, carottages). Il s’agit aussi de mettre en sécurité du mobilier archéologique menacé et de diffuser des informations auprès des scientifiques et du grand public par le biais de publications, de conférences, de visites commentées et de randonnées patrimoniales. Toutes ces actions se dérouleront en 2022 et en 2023.

Depuis une dizaine d’années, Les Arts Vailhan mène une approche patrimoniale sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, Pays d’Art et d’Histoire. Elle est en charge de plusieurs programmes de recherche archéologique, sous le couvert de la DRAC Occitanie. Elle dirige des fouilles depuis 2015, organise des conférences et se consacre également à la publication d’ouvrages scientifiques et de vulgarisation.

La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé au total 62 000 euros en décembre 2021 à 28 projets associatifs répartis dans trois catégories : Innovation sociale et environnementale (16), Insertion par l’emploi et entrepreneuriat (7), Patrimoine culturel local (5).

À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 afin de renforcer son engagement sociétal et affirmer l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs. Elle intervient en faveur des associations locales et des jeunes dans les domaines suivants : l’insertion par l’emploi et la promotion de l’entrepreneuriat, l’innovation sociale et environnementale, le patrimoine culturel local et l’initiative jeunes. Elle intervient sur les sept départements de la Banque Populaire du Sud : l’Ariège, les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Hérault, le Gard, la Lozère et le Sud de l’Ardèche et organise deux appels à projets par an. Les dates sont publiées sur son site Internet. Pour mener sa mission, la Fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle est présidée par Françoise Guetron-Gouazé, vice-présidente du conseil d’administration et présidente du comité sociétariat de la Banque Populaire du Sud.

