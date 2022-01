Frontignan - Isabelle Piron, artiste textile, expose à Frontignan

À fleur de peau

Isabelle Piron, artiste textile, expose



Du 22 janvier au 5 mars 2022, à Frontignan, salle Izzo (2, rue du Député-Lucien-Salette), Isabelle Piron réinvente un Trousseau poétique : des œuvres textiles cousues sur des serviettes de table brodées, des seins, des seins uniques, des soies, des satins, du lin, des cotons, des cravates, des fibres, des seins charnels, érotiques, maternels, mystiques ou engagés : il y a Immaculée, Le sein en poire du Maine-et-Loire ou encore L’originel et La pomme d’amour. Tout un trousseau, car il fut un temps où la femme faisait partie de la dot.



Mais aussi des organes et autres parties du corps cousus sur des pages de La Revue universelle de 1937. Des œuvres qui ont inspiré des écrits poétiques à la Fabrikulture. Isabelle s’en empare pour rapprocher textile et textes ceux-là mêmes qu’elle utilisera dans de savoureux livres d’art...

Un fil rouge, des broderies, une histoire de femmes, de coeur, de mémoire et de transmission.

Le trousseau, cet ouvrage de dames, sera mis en scène par l’artiste : du linge de maison revu et corrigé.