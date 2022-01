Sète - Grève nationale le 11 janvier 2022 aux Hôpitaux du Bassin de Thau

La CGT des Hôpitaux du Bassin de Thau s’inscrit dans la journée de grève et de mobilisation nationale le MARDI 11 janvier 2022.

La CGT des Hôpitaux du Bassin de Thau appelle les salarié·e·s et usagè·r·e·s, au rassemblement qui aura lieu devant l’hôpital saint clair mardi 11 janvier à 10H00.

Notre Système de Santé et d’Action Sociale, c’est l’affaire de nous toutes et tous, faisons-nous entendre !

Les régulières annonces faites par le ministère des Solidarités et de la Santé et le gouvernement sur le système de Santé qui « tient bon », alors que parallèlement ceux-ci exigent de faire des millions d’économie à travers la loi de Sécurité Sociale 2022, sont intolérables.

C’est grâce au seul investissement des personnels que nos établissements tiennent bon !

Mais jusqu’à quand ?

Les salarié.e.s sont épuisé.e.s après 2 ans de sacrifices constants sur leurs temps de repos, congés et heures supplémentaires, elles et ils n’en peuvent plus et se sentent délaissé·e·s par un gouvernement qui se cache derrière la gestion de crise sanitaire pour ne pas répondre à la nécessité de revoir en profondeur la totalité de sa politique en matière de santé et d’action sociale dans notre pays.

Mais combien de temps faudra-t-il, combien de crises pour que le gouvernement change radicalement de politique sociale et de santé ?

À quand une réelle politique en matière d’emploi et de salaires, pour améliorer les conditions de travail des personnels ?

Ensemble exigeons des places de formations et le recrutement de postes supplémentaires !

Ensemble pour obtenir de meilleurs salaires et l’amélioration de nos conditions de travail !

L’augmentation significative des salaires pour toutes et tous !

Travailler moins, 32 heures, pour travailler mieux et pour des emplois pour toutes et tous !

Un système de santé et de protection sociale avec des moyens pour répondre aux besoins de toutes et tous, accessible et dans la proximité !

Le développement d’une fonction publique de santé et d’action sociale pour dire STOP à la privatisation et à la marchandisation de nos secteurs d’activités !

Une manifestation est également prévue le mardi 11 janvier à 14H00 devant la CPAM, cours Gambetta à Montpellier.