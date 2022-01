Sète - A partir du 17 janvier, la collecte pour les communes du Sud du bassin s'adapte

Dans l’objectif d’accompagner la nécessaire diminution de nos volumes d’ordures ménagères, ainsi que notre empreinte carbone, le rythme de collecte du bac gris « ordures ménagères » va changer pour les communes de Sète, Frontignan, Marseillan, Vic-la-Gardiole, Mireval, Gigean, Balaruc-les-Bains & Balaruc-le-Vieux à compter du lundi 17 janvier 2022 et sera collecté 1 fois par semaine en hiver.

Ce nouveau fonctionnement répond au constat du faible taux de présentation des bacs ordures ménagères ou de leur faible remplissage lors du second passage hebdomadaire du service collecte en habitat pavillonnaire.

Le bac restera en revanche collecté 2 fois par semaine en été uniquement, de mi-juin à mi-septembre.

Cet effort nous permettra d’harmoniser nos pratiques à l’échelle de l’agglomération et de maitriser les coûts de collecte des déchets.

Les habitants concernés vont être destinataires d’un autocollant rappelant le jour de collecte, à coller sur le bac gris dédié aux ordures ménagères résiduelles, et un autocollant à poser sur le bac jaune pour rappel.

Pour mémoire, le bac jaune est destiné à recevoir le tri sélectif des bouteilles et flacons plastique (alimentaires, d’entretien ou d’hygiène), les canettes et boîtes métalliques, les emballages carton, ainsi que les papiers divers non souillés.

Par ailleurs, pour diminuer le volume et le coût de traitement lié aux restes alimentaires, Sète agglopôle Méditerranée vous invite à composter dans votre jardin les restes de préparation et de repas : marc de café, sachets d’infusion, épluchures, restes végétaux de repas, etc. Ils vous permettront de profiter d’un compost maison. L’Agglopôle met à disposition un composteur de jardin.

Pour rappel également, et ce jusqu’au samedi 15 janvier 2022, une trentaine de points de collecte sont mis en place sur le territoire pour vous permettre de déposer vos sapins de Noël (sans flocage ni décoration) avec la garantie qu’ils seront ensuite 100 % recyclés. La liste de ces points de collecte pour les différentes communes et/ou quartiers est en ligne sur www.agglopole.fr.

Plus de tri, pour moins de pollution et une meilleure gestion des déchets, c’est notre quotidien !