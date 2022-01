Tarbes - Bonnes résolutions 2022 - le Haricot Tarbais : l'allié superfood de tous les régimes !

Quelles bonnes résolutions allez-vous prendre en 2022 ? Vous (re)mettre au sport ? Arrêter de fumer ? Faire attention à votre porte-monnaie ? Faire un régime ? Il y en a une qui peut être prise facilement et sans aucune concéssion : celle de savourer de 1001 manières le Haricot Tarbais, l’allié de tous les régimes !

Que l’on soit végétarien, flexitarien, végan, pégan, cétogène, sans gluten ou sans lactose, ou tout simplement omnivore, et pour celles et ceux qui veulent faire attention à leur ligne : le Haricot Tarbais fera l’unanimité ! En effet, il fait partie de ces ingrédients magiques qui peuvent se décliner à l’infini, en recettes chaudes ou froides, salées ou sucrées, en accompagnement de viandes, poissons et légumes ou en plat principal, de l’amuse-bouche au dessert. Ses qualités gustatives et nutritionnelles hors-pair font de lui un ingrédient superfood que l’on peut manger toute l’année, et combiner aux fruits et légumes de saison.

Cultivé depuis plus de 20 ans selon l’exigeant cahier des charges du Label Rouge, en Bigorre, aux pieds des Pyrénées, ce joyau de notre patrimoine culinaire français est récolté gousse par gousse à la main, puis trié et conditionné à Tarbes.

Le Haricot Tarbais : un ingrédient superfood pour concocter 1001 recettes gourmandes et équilibrées

Connaissez-vous les superfoods ? Ces aliments healthy plébiscités pour leurs vertus nutritionnelles comme la spiruline, les baies de Goji, ou encore le Haricot Tarbais ! Symbole de la gastronomie du Sud-Ouest, le Haricot Tarbais possède d’intéressantes caractéristiques organoleptiques. Appartenant à la famille des légumineuses, l’OMS recommande d’en consommer plusieurs fois par semaine pour garantir un bon équilibre alimentaire.

Issu d’un savoir-faire authentique, le Haricot Tarbais est une super légumineuse concentrée en nutriments, protéines végétales et vitamines, qui possède plus d’un atout nutritionnel :

- 20,7%* des apports quotidiens de référence en fer, minéral nécessaire à la fabrication de l’hémoglobine (protéine présente dans les globules rouges qui permet de transporter l’oxygène dans l’organisme) ;

- 13,5%* des apports quotidiens de référence en magnésium, l’un des minéraux corporels les plus abondants. 50% du magnésium présent dans notre corps est stocké dans nos os et le reste se trouve dans les muscles, les tissus mous et les fluides corporels. Pour maintenir notre équilibre en magnésium, nous devrions en consommer environ 350 mg par jour. Des besoins qui augmentent en fonction de l’âge et de l’activité physique mais aussi en période de grossesse ;

- 10%* des apports quotidiens de référence en vitamine B9, qui a un rôle important dans la formation des globules rouges, le fonctionnement du système nerveux et du système immunitaire, et le renouvellement de toutes nos cellules. Sans gluten et pauvre en lipide (seulement 2 % de matière grasse), ce légume possède une valeur énergétique très faible : 107 Kcal pour 100 g de Haricots Tarbais réhydratés. Il se révèle ainsi l’allié de celles et ceux qui font attention à leur ligne et à leur équilibre alimentaire.

Particulièrement bon pour le transit, le Haricot Tarbais aide à renforcer le système immunitaire, et est une source énergétique riche en vitamines qui aide aussi à lutter contre la fatigue. La peau fine du Haricot Tarbais permet ainsi une meilleure reprise en eau (10 à 20 % supérieure aux autres variétés**) et le rend incomparablement fondant en bouche, léger et digeste (taux de matière grasse sèche après cuisson de 50 à 80 % inférieur aux autres variétés**). Sa cuisson en est ainsi d’autant plus rapide (10 à 50 % inférieur aux autres variétés**).

Particulièrement pauvre en amidon, sa texture est d’une remarquable tenue. Il n’éclate pas durant la cuisson et ne s’écrase pas en purée. Sa peau fond avec la chaleur dans une savoureuse onctuosité. Plusieurs chefs et blogueurs se sont mis aux fourneaux pour proposer des recettes alliant équilibre alimentaire et saveurs. Préparer des légumineuses deviendra un jeu d’enfants, pour le plus grand plaisir de toute la famille.

*Source : Analyse Centre technique Agroalimentaire CTCPA sur échantillon Haricots Tarbais cuits. ** Étude comparative réalisée avec des variétés lingot, coco et Soissons par le CRITT Agro-alimentaire d’Auch en 1996