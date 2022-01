Occitanie - Mardi 4 janvier 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1774 hospitalisations en cours (+106) dont 385 en réanimation et soins critiques (+35) et on déplore 5819 décès à l’hôpital (+73 en 4j).

Afin de tenir compte de l’évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron en France et d’assurer la maîtrise des contaminations tout en maintenant la vie socio-économique, les durées d’isolement ont évolué à compter du 3 janvier 2022. Les règles d’isolement sont désormais les mêmes pour toutes les personnes positives, quel que soit le variant (Delta ou Omicron). Les premières données virologiques disponibles pour le variant Omicron montrent une durée d’incubation plus rapide que pour les précédents variants, allant en faveur d’une réduction possible de la durée d’isolement.

Pour venir à bout du Covid soyons responsables et solidaires. Appliquons les gestes barrières et faisons-nous vacciner.